Modena, Galloppa: "Vittoria preziosa, era difficile. Ora recuperiamo le energie"

L'allenatore del Modena Daniele Galloppa ha commentato così la vittoria dei gialloblù sul campo del Vicenza per 2-1. Le sue parole riportare dal sito ufficiale del Modena: “E’ una vittoria preziosa, conquistata così all’ultimo, era difficile. Credo che nel secondo tempo sia venuta fuori la squadra, dopo un primo tempo non bello: i ragazzi sono dentro, vogliono vincere, questa è la mentalità che hanno e sono orgoglioso di loro. Con il Mantova sarà una sfida tosta, dobbiamo recuperare le energie, valutare un po’ gli infortunati e faremo forza su quello che abbiamo per fare una grande partita“.