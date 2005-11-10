Sampdoria, D'Angelo: "L'Ascoli è forte e gioca benissimo, ma noi avevamo tanti infortuni"

Al termine di Ascoli-Sampdoria, sfida vinta dai padroni di casa per due reti a zero, il tecnico Doriano Luca D'Angelo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la seconda sconfitta consecutiva della sua squadra in campionato. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni riprese dai colleghi di pianetaserieb: "Nel primo tempo fatta la partita che si doveva fare, l'Ascoli è forte e gioca benissimo, un applauso a loro. Nel primo tempo loro sono stati poco pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle possibilità per pareggiarla. Avevamo tanti infortuni, loro invece sono al completo e possono permettersi le rotazioni".

Sulle prestazioni di Begic e Laurisen: "Begic ha giocato tutta la scorsa partita, a livello atletico sta bene e per noi è molto importante. Lauritsen deve ancora ambientarsi perchè è un campionato fisico, i difensori giocano sporco e lui deve abituarsi. Vuole imparare e lo dobbiamo sostenere".

Sugli infortunati: "Vediamo se riusciamo a recuperare Ravanelli per la prossima. Sul primo gol Krastev poteva fare poco perchè era complicato, non è stato fortunato"

Sul momento delicato che sta vivendo la Sampdoria: "Sono arrivato da poco, ora i giocatori devono riposare perchè tutti devono essere utilizzati. Le gare sono tutte piene di tensioni, sabato sarà importante anche se il campionato è lungo".