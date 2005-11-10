Poker (con sofferenza) della Roma al Cagliari. 4-2 il finale all'Olimpico: decisivi i gol di Mora e Malen

Vittoria importantissima per la Roma di Gian Piero Gasperini contro il Cagliari. 4-2 il finale, dopo una gara aperta fino a pochi minuti dalla fine. Di Nzola, Lulli e Pisilli i gol nel primo tempo, mentre nella ripresa è prima arrivato il pareggio di Maldini e poi le reti di Mora e Malen che hanno chiuso la sfida.

Tre gol nel primo tempo

Partita viva fin dalle prime battute, con i sardi che sono stati i primi a sbloccare la partita, grazie al calcio di rigore realizzato da M'Bala Nzola. Fallo di mano di Pisilli su un colpo di testa di Adopo che aveva anticipato tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo la revisione al VAR l'arbitro Feliciani ha assegnato il calcio di rigore, trasformato poi dall'attaccante angolano. La Roma non ha però accusato il colpo e dal 15' al 21' ha trovato i due gol che hanno ribaltato la partita. Il primo con Emanuele Lulli, che ha battuto Caprile con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Molina e successivamente con Niccolò Pisilli che si è riscattato dopo aver causato il rigore per il Cagliari, su assist dello stesso Lulli.

Prima Maldini, poi Mora e Malen

Dopo un inizio di secondo tempo a ritmi certamente più blandi, negli ultimi dieci minuti è successo di tutto. All'82' Daniel Maldini ha gelato l'Olimpico con la rete del 2-2 che ha preoccupato e non poco i tifosi giallorossi e Gasperini, ma come successo nel primo tempo anche nella ripresa la Roma non si è disunita e ha trovato altre due reti nel giro di due minuti, dall'85' all'87'. Il primo con un colpo di testa del più piccolo di tutti, Rodrigo Mora, su assist di Ghilardi, e poi con Malen, tornato a segnare, che ha chiuso la gara, regalando tre punti fondamentali ai giallorossi, che adesso si metteranno sul divano per assistere alla gara dell'Inter a Venezia.