Cremonese, Pecchia: "Vittoria che ci teniamo stretta. I cambi sono stati decisivi"

Fabio Pecchia ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo il successo della sua Cremonese per 0-2 contro il Mantova:

Sulla gara di questa sera:



"È una bella serata, questo va detto. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo alle corde e ha giocatori di qualità, e in più lavora da tempo con il suo allenatore e ha idee chiare. Oggi siamo stati belli, mi è piaciuto lo spirito, fortissimo, di una squadra che voleva portare a casa il risultato. Abbiamo bisogno dei giovani e degli anziani, ognuno può portare i propri valori. Vittoria che ci teniamo stretta e aiuta anche lo spogliatoio".



Sulle tante assenze per la prossima gara:



"Per Pezzella non dovrebbe essere nulla di grave, ma a prescindere da chi ci sarà lo spirito dev’essere questo e non deve mancare. Oggi abbiamo chiuso a centrocampo con Lottici Tessadri e Berti, Lordkipanidze ha dato una sostanza importante a tutta la squadra. Sono segnali della mentalità che dobbiamo creare, il campionato è questo. C’è stato il momento del lavoro sporco e l’abbiamo gestito con consapevolezza e umiltà".



Su cosa dà questa vittoria a livello mentale:



"Non c’erano i risultati, quello sì, ma io non ho notato tutta questa tensione. Ho visto grande compattezza del gruppo squadra con il club e il Cavaliere Giovanni Arvedi, che ha dato senso di unione. Sappiamo che il momento non è felice ma il club è un tutt’uno, oltre ad avere un filo diretto del Cavaliere che con la sua saggezza ha saputo intervenire sulle persone ancor prima che sui calciatori. Quella di stasera è una soddisfazione, sappiamo che il campionato sarà molto impegnativo. Incontreremo altri momenti, ma ne usciremo con il gruppo. Mi spiace che si dicano cose non vere".



I cambi hanno inciso:



"Un bel segnale, ma dobbiamo continuare, perché il viaggio è veramente molto impegnativo. Questa prestazione non ce la toglie nessuno, si sono viste tante cose buone e dobbiamo allenarci per ripeterle e affrontare al meglio le partite di Serie B con questo clima. Oggi gli ingressi sono stati decisivi, hanno dato un grande contributo".