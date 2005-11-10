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Cesena-Empoli 2-1, le pagelle: tutto in famiglia, uno Shpendi fa e l'altro disfa

autore
Giacomo Principato
Oggi alle 22:50Serie B
autore Giacomo Principato
27.10.2026 22:50Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Il Cesena riscopre il sapore dei 3 punti tra le mura amiche, interrompendo un'astinenza che durava da mesi e inguaiando sempre di più un Empoli che si fa male da solo dopo aver raddrizzato le cose. Nel giorno del derby di casa Shpendi è Christian a stravincere: goal capolavoro e vittoria, per il gemello c'è invece un beffardo autogoal e un rosso nel recupero.

LE PAGELLE DEL CESENA

Siano 6 – ha delle colpe evidenti sulla rete di Saporiti. Si riscatta, eccome, su Corrado e provocando il rosso di Shpendi: tempestivo e coraggiose nelle uscite.

Piacentini 5,5 – Saporiti gli crea diversi grattacapi, abbastanza da dover restare negli spogliatoi a fine primo tempo. Dal 46’ Ciofi 6 – più diligente rispetto al compagno sostituito.

Gelli 6 – il suo colpo di testa scatena il panico nell’occasione del nuovo vantaggio.

Mangraviti 6 – fa il suo in una serata dove c’è da badare al sodo.

Frabotta 5.5 – forse sostituito dopo più di mezz’ora perché non al meglio o forse per scelta tecnica, quel che è certo è che non sia la sua serata migliore. Dal 34’ David 5.5 – grave l’errore in fase d’impostazione che rimette in discussione il punteggio.

Pagano 6 – non è pulitissimo, però fa il suo. Va vicino al goal, negato solo da un bel riflesso del portiere.

Bohinen 6 – non si vede moltissimo ma dà il suo contributo. Dal 70’ Guidi SV.

Bisoli 6 – dà una mano in mezzo al campo e davanti va vicino alla rete con un tiro dalla traiettoria malefica.

D’Andrea 6 – bastone e carota. Innesca Shpendi nell’occasione del vantaggio, riscattandosi dall’errore di poco prima quando non butta giù la porta da due passi.

C. Shpendi 7 – si sbatte e lotta da vero trascinatore. Il goal vale da solo il prezzo del biglietto, stappando una serata fino a quel momento scialba.

Druiventak 6,5 – non sarà pulitissimo e commetterà pure i suoi sbagli ma è una costante spina nel fianco cui dover tener conto. Quando ha campo davanti dà il massimo. Dall’82’ Magni SV.

Allenatore: Diamanti 6,5 – giuste le scelte, capisce quando e dove intervenire mettendo i giusti correttivi. Trova un successo che può svoltare, quantomeno mentalmente, la stagione.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Seghetti 5 – al primo tempo s’immola come fosse Superman, al secondo è un disastro e ha sulla coscienza la sconfitta dei suoi.

Magnino 5.5 – costretto a inseguire Druiventak che lo costringe a spendere un cartellino che ne condiziona la partita.Dal 46’ Indragoli 6 – prova a portare un po’ di ordine quantomeno nella prima impostazione.

Romagnoli 5,5 – parte bene, poi si perde alla distanza e viene sostituito a inizio ripresa.Dal 46' Bembnista 6 – fa vedere anche cose buone, l’intraprendenza non gli manca.

Cauz 6 – leggermente meglio rispetto ai compagni di reparto. Dal 76’ Distefano SV.

Zedadka 6 – non brilla particolarmente ma ha dinamismo e idee, che non sono certo scontati visto momento e partita.

Biondini 5,5 – alterna buone cose a qualche leggerezza, non è sempre concentratissimo.

Yepes 6 – furbo quando approfitta dell’errore di David per innescare Saporiti per la rete del momentaneo 1-1. Dal 71’ Bandinelli 6 – si prende la cabina di regia nell’assalto finale.

Saporiti 7 – faro nella tempesta di una squadra alla deriva. Da solo tiene in apprensione tutto il Cesena, la gioia personale è l’unica nota lieta.

Corrado 5,5 – l’intesa con Saporiti c’è e ne giovano entrambi, ma quanto pesa quell’indecisione sottoporta in cui si fa sbarrare la strada da Savio.

S. Shpendi 5 – una serata indimenticabile in senso negativo. Sull’autogoal è semplice vittima della follia di Seghetti, sull’espulsione, pur senza cattive intenzioni, è in netto ritardo. L’Empoli ha un gran bisogno di lui, anche perché poche delle cose buone viste passano, se non da Saporiti, da lui.

Popov 5.5 – c’è ma non si vede, il 2007 non entra nel vivo del gioco. Dal 55’ Ceesay 5,5 – gettato nella mischia per dare qualcosa di diverso dal sostituito, non ci riesce.

Allenatore: Andreoletti 5,5 - risollevare le sorti di questa squadra è missione per cuori forti e la fortuna non gira dalla sua parte.

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