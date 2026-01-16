Lazio, Fabiani: "Toth non lo conosceva nessuno, improvvisamente è un giocatore da Chelsea..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, è tornato su alcune trattative sfumate condotte in questa sessione di mercato: “Tutti vorrebbero il meglio del meglio, anche la società, ma poi ci sono situazioni che non vanno in porto non per incapacità del club. Prendiamo l'esempio di Giacomo Raspadori, ne abbiamo parlato un mese fa con Tullio Tinti e Sarri ha parlato direttamente con Raspadori. Se poi il ragazzo ha preferito andare all'Atalanta, di certo non è un problema nostro. Speriamo di poter fare calcio anche senza l'ottimo Raspadori.

Alex Toth era sconosciuto a tutti quanti, viene benedetto dal mister e improvvisamente diventa un giocatore da Chelsea. Auguro il meglio a Toth (il centrocampista ungherese è vicino al Bournemouth, ndr), ma non si può dire che la società non lo abbia trattato”.

Chiusura dedicata al rapporto con Maurizio Sarri, che non ha lesinato qualche frecciata alle operazioni del club nelle ultime settimane: “Ad oggi Sarri è il nostro allenatore e guai a chi ce lo tocca. Poi qualche bizza bisogna pure farla passare allo stalliere del Re, in questo caso Sarri è il Re e io sono lo stalliere".