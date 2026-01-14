Avellino, c'è l'accordo con la Sampdoria per Riccio. Ecco cosa manca per la chiusura

L’Avellino nelle ultime ore avrebbe fatto lo scatto decisivo per il difensore centrale Alessandro Pio Riccio in uscita dalla Sampdoria dove in questa stagione è sceso in campo in 13 occasioni per un totale di 939 minuti in campo. Il club irpino, come riferisce Sky Sport, ha trovato l’accordo con quello blucerchiato per il trasferimento del classe 2002 superando dunque la concorrenza della Reggiana che lo aveva messo fra gli obiettivi per il dopo Magnani.

Prima di chiudere però l’Avellino vuole capire quali sono i temi di recupero del centrale che ha saltato le ultime tre gare per infortunio e sta svolgendo terapie specifiche per rientrare in campo. Un nodo da sciogliere in fretta prima di chiudere la trattativa o, eventualmente, virare su altri obiettivi qualora i tempi per il rientro in campo dovessero essere considerati troppo lunghi dai biancoverdi.