Inter-Lecce, le probabili formazioni: riposo per Akanji, Barella e Dimarco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Lecce (Mercoledì 14 gennaio, ore 20.45, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN).

Come arriva l'Inter

Partita da non sbagliare per l’Inter questa sera contro il Lecce. I nerazzurri ospitano i salentini nel recupero della sedicesima giornata per blindare il primo posto in classifica dopo il pareggio contro il Napoli. Turnover per Chivu in quasi tutte le zone del campo. Solito 3-5-2 con Sommer in porta e difesa composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo chance per Diouf nel ballottaggio con Luis Henrique e Carlos Augusto sugli esterni. In regia Zielinski al posto dell’infortunato Calhanoglu, ai suoi lati Sucic e Mkhitaryan. Davanti tutto da decifrare il gioco della coppie, ma potrebbero giocare Bonny e Thuram dal 1' (da Milano, Bruno Cadelli).

Come arriva il Lecce

Il Lecce in piena emergenza fa visita all’Inter capolista. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli squalificati Gaspar, Ramadani e Banda e degli infortunati Früchtl e Berisha. Stringono i denti Morente e Camarda, che rientrano fra i convocati ma non sono al meglio. Il tradizionale 4-3-3 sarà ampiamente rimaneggiato. In porta c’è Falcone, con la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mezzo al campo viene confermato Maleh e ritorna Coulibaly, mentre Gandelman va verso l’esordio dal primo minuto. In avanti Sottil a sinistra, Pierotti a destra e Štulić al centro del tridente (da Lecce, Pierpaolo Verri).