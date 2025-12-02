Avellino, Lescano torna in C a gennaio? Poker di pretendenti per l'argentino
Potrebbe durare dodici mesi l'avventura di Facundo Lescano all'Avellino. L'attaccante argentino, arrivano lo scorso gennaio in Irpinia dal Trapani e rivelatosi determinante per la vittoria del campionato da parte dei Lupi in Serie B non sta trovando la stessa fortuna.
In cadetteria, infatti, per l'ex Triestina appena 9 presenze (di cui solo 5 da titolare) e un solo gol all'attivo.
Per questo motivo il suo nome è tornato di moda per i club di Serie C. Stando a quanto riportato da TuttoC.com, il classe 1996 sarebbe finito nel mirino di Salernitana, Brescia, Ravenna e Ascoli in vista della sessione di gennaio.
