Avellino, Nesta: "Siamo stati bravi. Dovevamo vincere per scacciare un po' di nuvole"

Alessandro Nesta ha commentato così il successo per 2-0 del suo Avellino contro il Pisa:

"Risultato ottimo, partita fatta bene, impatto da Avellino vero, siamo stati bravi sui piazzati, nelle ripartenze. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati ma giustamente, contro una squadra forte. Faccio i complimenti a tutta la squadra, oggi dovevamo vincere per scacciare un po' di nuvole. In B la cosa più difficile è la continuità, sentivo anche mister Bianco dirlo. Stiamo cercando tutti questo. Io voglio che i giocatori si sentano forti, ma non presuntuosi, e oggi ho visto quello che volevo vedere".

Sui singoli:



"Li abbiamo cercati e trovati sia Russo che Cheddira. A volte siamo andati diretti da loro, altre con le mezze ali. Siamo stati bravi, abbiamo messo in difficoltà i difensori del Pisa. Di Maggio? Volevo un centrocampo di corsa, il Pisa nelle ripartenze è la migliore del campionato. Poi, oltre la corsa, abbiamo fatto una gara anche tecnicamente buona. Izzo? Per me non è niente, era stanco, ha avuto due brutti clienti".