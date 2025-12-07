Avellino-Venezia, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. C'è El Haddad
Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la partita di domani al Partenio contro l’Avellino. Rispetto alla scorsa giornata sono assenti Sverko in difesa e Bohinen in mezzo al campo, mentre rientra in avanti El Haddad. Questo l’elenco completo:
Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic
Difensori: Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda, Michael Venturi
Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, Saad El Haddad, John Yeboah
