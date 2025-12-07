Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino-Venezia, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. C'è El Haddad

Avellino-Venezia, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. C'è El HaddadTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:56Serie B
Tommaso Maschio

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la partita di domani al Partenio contro l’Avellino. Rispetto alla scorsa giornata sono assenti Sverko in difesa e Bohinen in mezzo al campo, mentre rientra in avanti El Haddad. Questo l’elenco completo:

Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic
Difensori: Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Svoboda, Michael Venturi
Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, Saad El Haddad, John Yeboah

Articoli correlati
Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta... Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta ignoranza"
Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia
Serie B, il programma della 15ª: oggi Empoli-Palermo e Sampdoria-Carrarese Serie B, il programma della 15ª: oggi Empoli-Palermo e Sampdoria-Carrarese
Altre notizie Serie B
Padova, Andreoletti: "Miglioriamo il rendimento interno. Queste gare vanno giocate... Padova, Andreoletti: "Miglioriamo il rendimento interno. Queste gare vanno giocate coi tifosi"
Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: Le Douaron dal 1°. Ceesay-Shpendi sulla... Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: Le Douaron dal 1°. Ceesay-Shpendi sulla trequarti
Cesena, Mignani: "Serve avere sempre le motivazioni altissime. Spiace l'assenza dei... Cesena, Mignani: "Serve avere sempre le motivazioni altissime. Spiace l'assenza dei tifosi"
Bari, Vivarini: "Col Pescara partita importantissima. Assenza tifosi? Rispetto la... Bari, Vivarini: "Col Pescara partita importantissima. Assenza tifosi? Rispetto la loro volontà"
Avellino-Venezia, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. C'è El Haddad Avellino-Venezia, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. C'è El Haddad
Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"... Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"
Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"... Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"
Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in... Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
5 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Roma non conosce i pareggi, il Cagliari torna a vincere dopo tre mesi: finisce 1-0
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.2 Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano
Immagine top news n.3 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.4 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.5 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.6 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari-Roma, mister Gasperini: "L'espulsione ha cambiato tutte le carte in tavola"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Lotito alza la voce: "Fughiamo invenzioni, non indeboliremo la squadra a gennaio"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Più una battaglia che una partita, commessi degli errori grossolani"
Immagine news Serie A n.4 Marelli: "Corretto il rosso a Celik. Niente tocco col braccio: regolare il gol di Gaetano"
Immagine news Serie A n.5 Roma, altra sconfitta per 1-0. Toccati due primati negativi nell'anno solare 2025
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Gaetano e il gol partita: "Stavo giocando poco, lo dedico soprattutto a me"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Miglioriamo il rendimento interno. Queste gare vanno giocate coi tifosi"
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: Le Douaron dal 1°. Ceesay-Shpendi sulla trequarti
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Serve avere sempre le motivazioni altissime. Spiace l'assenza dei tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Vivarini: "Col Pescara partita importantissima. Assenza tifosi? Rispetto la loro volontà"
Immagine news Serie B n.5 Avellino-Venezia, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. C'è El Haddad
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Lotterò per la salvezza. Senza tifosi è come una partita a Pasquetta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle prime gare: Inter U23 e Juventus NG fermate sul pari
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Rimini Piccoli
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese in ansia per il presidente Massi: è stato ricoverato per un malore improvviso
Immagine news Serie C n.5 Paolucci non dimentica Catania: "Non me ne sarei mai andato, lì ho lasciato il cuore"
Immagine news Serie C n.6 Fallimento Rimini, parla il Sindaco: "Messi in luce aspetti inquietanti del calcio italiano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?