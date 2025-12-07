Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia
TUTTO mercato WEB
Il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino con tutta probabilità dovrà fare a meno dell’attaccante Roberto Insigne per la sfida di domani contro il Venezia. Il calciatore, come riporta Il Mattino avrebbe accusato un nuovo problema muscolare nell’allenamento di ieri e questo potrebbe costringerlo a saltare la sfida del Partenio contro i lagunari.
Il classe ‘94 era da poco rientrato, subentrando nei minuti finali a Bolzano contro il SudTirol, e ora potrebbe subire un nuovo stop complicando i piani dell’allenatore che potrebbe decidere di puntare uno fra Palumbo e Russo nel ruoli di trequartista nel solito 3-4-1-2, con il secondo che viene da un infortunio e dunque sarebbe sfavorito sul primo e potrebbe partire dalla panchina.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile