Avellino, problema muscolare per Insigne: potrebbe saltare il Venezia

Il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino con tutta probabilità dovrà fare a meno dell’attaccante Roberto Insigne per la sfida di domani contro il Venezia. Il calciatore, come riporta Il Mattino avrebbe accusato un nuovo problema muscolare nell’allenamento di ieri e questo potrebbe costringerlo a saltare la sfida del Partenio contro i lagunari.

Il classe ‘94 era da poco rientrato, subentrando nei minuti finali a Bolzano contro il SudTirol, e ora potrebbe subire un nuovo stop complicando i piani dell’allenatore che potrebbe decidere di puntare uno fra Palumbo e Russo nel ruoli di trequartista nel solito 3-4-1-2, con il secondo che viene da un infortunio e dunque sarebbe sfavorito sul primo e potrebbe partire dalla panchina.