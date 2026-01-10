Padova-Modena, i convocati di Andreoletti: indisponibili Bacci e Favale
Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa contro il Modena, in programma alle 17:15 allo Stadio Euganeo. Ecco la lista nel dettaglio:
PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino
DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 18 Ghiglione, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa
CENTROCAMPISTI: 33 Baselli, 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 8 Fusi, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas
ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 10 Gomez, 15 Lasagna, 11 Seghetti
Non Disponibili: Bacci, Favale
Squalificati:
Non Convocati: Russini, Voltan, Tumiatti, Boi
