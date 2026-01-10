Bari, Vivarini: "La classifica parla chiaro. Ma abbiamo fatto la partita giusta"

Il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 1-0 contro la Carrarese. Di seguito le sue parole riportate da PianetaSerieB.it.

“Abbiamo una classifica che rispecchia i valori di quello che si fa in campo e la classifica parla chiaro. Carrarese squadra consolidata, noi abbiamo fatto partita giusta. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina in più, abbiamo tenuto bene il campo con un palleggio a centrocampo più fluido. Chiaro che tutto questo venga vanificato da eventi negativi come la poca incisività davanti. Abbiamo avuto 10′ di panico dopo il gol di Abiuso e la Carrarese ha legittimato la vittoria. Preso gol su sviluppi di corner, ci avevamo anche lavorato. La squadra però è viva, abbiamo perso pochi duelli. Castrovilli? Problema muscolare, si è dovuto fermare”.