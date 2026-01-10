Serie B, 19ª giornata: i finali delle 15. Samp, Bari e Spezia finiscono di nuovo ko
Sono appena terminate le sei gare della 19ª giornata del campionato di Serie B iniziate alle ore 15. In vetta alla classifica vince il Frosinone, fra le mura amiche contro il Catanzaro, così come il Venezia in quel di Reggio Emilia, che conquista anche il secondo posto grazie al ko del Monza sul campo della Virtus Entella. Sconfitte pesanti per tre big in crisi: la Samp va ko ad Avellino, lo Spezia a Bolzano contro il Sudtirol e il Bari al 'Dei Marmi' contro la Carrarese. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 17.15 - Juve Stabia-Pescara
Ore 19.30 - Cesena-Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 41*
Venezia 38*
Monza 37*
Palermo 33
Catanzaro 31*
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Avellino 25*
Empoli 24
Carrarese 23*
Padova 22
Reggiana 20*
Sudtirol 19*
Virtus Entella 19*
Spezia 17*
Bari 17*
Sampdoria 17*
Mantova 15
Pescara 13
* una gara in più