Serie B, 19ª giornata: i finali delle 15. Samp, Bari e Spezia finiscono di nuovo ko

Sono appena terminate le sei gare della 19ª giornata del campionato di Serie B iniziate alle ore 15. In vetta alla classifica vince il Frosinone, fra le mura amiche contro il Catanzaro, così come il Venezia in quel di Reggio Emilia, che conquista anche il secondo posto grazie al ko del Monza sul campo della Virtus Entella. Sconfitte pesanti per tre big in crisi: la Samp va ko ad Avellino, lo Spezia a Bolzano contro il Sudtirol e il Bari al 'Dei Marmi' contro la Carrarese. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Sabato 10 Gennaio 2026

Ore 17.15 - Juve Stabia-Pescara

Ore 19.30 - Cesena-Empoli

Domenica 11 Gennaio 2026

Ore 15.00 - Mantova-Palermo

Ore 17.15 - Padova-Modena

CLASSIFICA

Frosinone 41*

Venezia 38*

Monza 37*

Palermo 33

Catanzaro 31*

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 26

Avellino 25*

Empoli 24

Carrarese 23*

Padova 22

Reggiana 20*

Sudtirol 19*

Virtus Entella 19*

Spezia 17*

Bari 17*

Sampdoria 17*

Mantova 15

Pescara 13

* una gara in più