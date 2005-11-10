Catanzaro, Mignani: "Tornare a Cesena sarà un'emozione. Ma dobbiamo provare a vincere"

Il tecnico Michele Mignani questo fine settima sfiderà il suo recente passato, ovvero il Cesena, andando alla ricerca della prima vittoria nella sua nuova esperienza sulla panchina del Catanzaro. Alla viglia della gara l’allenatore ha parlato così in conferenza stampa facendo il punto sulle sue prime due uscite: “Mi aspetto una crescita generale a livello individuale e collettivo, rispetto alle due gare giocate abbiamo avuto una settimana in più per conoscerci e abbiamo provato a inserire qualcosa di nuovo, mi aspetto quindi di vedere in campo il lavoro fatto nel corso della settimana e di vedere una prestazione di carattere. - spiega Mignani come riporta il sito del club calabrese - Certamente non si può ancora parlare di un lavoro approfondito, ma abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle prime giornate e voglio ritrovarlo sul campo”.

Sul ritorno al Manuzzi da ex

Spazio poi al ritorno al Manuzzi da ex dopo due stagioni importanti in Serie B: “Tornare a Cesena sarà sicuramente un’emozione perché quando vivi due anni in un posto e fai un percorso positivo rimani legato a città e tifoseria. È un pubblico che il giorno della partita crea un’atmosfera magica e avrò sicuramente piacere di ritornarci”.

Sulla necessità di fare punti

Infine Mignani si sofferma sulla necessità di risalire la classifica e dunque fare punti: “Non so quanto questa partita sarà diversa dalle prime due. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti e provare a vincere, perché dobbiamo cercare di creare le condizioni per rimanere agganciati alle squadre che ci precedono. - conclude il tecnico giallorosso - In questo momento la nostra posizione è quella che è e mi aspetto sicuramente una prestazione di carattere e di voglia, per provare a portare a casa una vittoria”.