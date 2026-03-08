Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese-Palermo 0-1, le pagelle: Pohjanpalo decisivo, Gyasi non pervenuto

© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:31Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Carrarese-Palermo 0-1

CARRARESE
Bleve 6,5 - Incolpevole sul gol di Pohjanpalo, si fa trovare pronto nel primo tempo su una conclusione da fuori di Palumbo mentre nella ripresa abbassa la saracinesca su un tentativo ravvicinato di Ceccaroni.

Oliana 6 - Tiene botta dal primo all'ultimo minuto, facendosi valere nel reparto difensivo, pur con qualche imprecisione qua e là.

Illanes 6 - Vale lo stesso giudizio espresso per Oliana.

Calabrese 5,5 - L'unica leggerezza della sua partita costa la sconfitta alla Carrarese: da un suo errore in impostazione nasce l'azione che porta alla rete di Pohjanpalo. Dall'87' Bouah s.v.

Zanon 6 - Si fa rubare palla da Augello dando così il via all'1-0 rosanero, ma le responsabilità maggiori sono da attribuire a Calabrese. Tenta più volte di attaccare la profondità, ma gli manca sempre la precisione.

Melegoni 5,5 - Una partita discreta a centrocampo: lucido a non abbassare mai la guardia contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Dal 66' Rubino 5,5 - Non riesce a incidere nell'ultimo spezzone della gara.

Hasa 6,5 - Gioca tanti palloni ed è sempre propositivo, soprattutto nel primo tempo: le sue invenzioni mandano spesso in confusione la retroguardia del Palermo. Dall'87' Sekulov s.v.

Zuelli 6 - Si fa vedere soltanto a sprazzi, ma chiude comunque con una sufficienza più che meritata per lo sforzo fatto.

Belloni 6,5 - Riesce spesso ad arrivare sul fondo, soprattutto nel primo tempo e grazie alla complicità di uno spento Gyasi. Non è sempre lucidissimo nelle giocate "clou", ma l'atteggiamento è quello giusto. Dal 66' Rouhi 6 - Entra con il piglio giusto e partecipa, senza successo, al forcing finale della Carrarese.

Finotto 6,5 - Spaventa Joronen dopo appena 40 secondi, poi continua a giocare su ritmi elevatissimi costruendosi altre opportunità per andare a segno e centra anche un legno al minuto 35 su cross di Hasa. Dimostra un'ottima intesa con Torregrossa.

Torregrossa 6 - Fa continuamente a sportellate con i difensori del Palermo e nel primo tempo va a pochi centimetri dal gol, colpendo un palo col sinistro da distanza ravvicinata. Dal 78' Distefano s.v.

Antonio Calabro 6,5 - La sconfitta non deve ingannare perché la Carrarese ha giocato per lunghi tratti molto meglio del Palermo, mettendo a referto un nutrito numero di occasioni da rete. Quel che conta nel calcio è però il risultato: i toscani escono a mani vuote da questo appuntamento e dovranno ancora sudare parecchio per centrare la salvezza.

PALERMO
Joronen 6,5 - Provvidenziale in almeno due circostanze, mantiene la porta inviolata regalando al Palermo un successo molto importante nella rincorsa alla promozione diretta.

Peda 5,5 - Per lui non è un primo tempo semplicissimo, tra le incursioni della Carrarese dalle corsie e l'imprevedibilità delle due punte. Si fa male in avvio di ripresa ed è costretto al cambio. Dal 50' Magnani 6 - Entra a freddo, ma si cala rapidamente nel piano gara e non commette alcuna sbavatura.

Bani 6,5 - Solita prova di qualità in difesa per il capitano rosanero, bravo a saper soffrire e nei minuti finali anche vicino al gol del 2-0 in contropiede su assist di Pohjanpalo.

Ceccaroni 6,5 - Anche per lui una prestazione maiuscola: non sbaglia nulla e dà sempre sicurezza in ogni intervento.

Gyasi 4,5 - Un oggetto misterioso nel primo tempo dello Stadio dei Marmi: chi l'ha visto? Dal 46' Bereszynski 6,5 - Di tutt'altro tenore rispetto a Gyasi, fa valere il suo enorme bagaglio d'esperienza al servizio della squadra.

Gomes 5 - In evidenti difficoltà a centrocampo fin dalle battute iniziali, viene lasciato in panchina subito dopo l'intervallo. Dal 46' Segre 6,5 - Entra da vero leader, grintoso e determinato a prendersi sulle spalle il Palermo: fa quel che vuole nella seconda frazione.

Ranocchia 6,5 - Sempre pericoloso sui calci piazzati, il numero 10 rosanero disputa un buon match a centrocampo sia nel primo che nel secondo tempo.

Augello 6,5 - Dà il via all'azione del gol di Pohjanpalo, poi salva all'interno della propria area piccola dopo il palo colpito da Finotto. Quando attacca la profondità riesce sempre a crearsi i presupposti per far male, mentre in difesa è praticamente perfetto.

Palumbo 6 - Non una delle migliori partite della sua stagione. Mette comunque lo zampino sulla rete di Pohjanpalo, però è meno pimpante del solito. Dall'86' Giovane s.v.

Le Douaron 6 - Al di là dell'assist per il gol di Pohjanpalo, non si vede praticamente mai a ridosso dell'area di rigore avversaria. Troppi alti e bassi nei 64 minuti in cui resta sul terreno di gioco. Dal 64' Johnsen 5,5 - I palloni toccati si contano sulle dita di una mano: avrebbe le qualità per fare di più.

Pohjanpalo 7 - Il ventesimo centro stagionale dell'attaccante finlandese consegna tre punti d'oro al Palermo: davanti alla porta è letale e anche allo Stadio dei Marmi lo ha confermato.

Filippo Inzaghi 6 - Tutta un'altra partita rispetto a quella d'andata: il suo Palermo soffre tantissimo, ma riesce comunque a vincere e ad accorciare così il divario dal Monza secondo. Per ottenere la promozione in A, però, serviranno prestazioni ben più convincenti nel prosieguo del campionato.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
