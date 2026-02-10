Catanzaro, Aquilani: "Pescara bella squadra, oggi i nostri meriti sono tanti"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, riportate da PianetaserieB.it, al termine della sfida contro il Pescara vinta 2-0.

“Ci sono tanti meriti nostri, gran primo tempo. Il Pescara è una bella squadra, ma oggi il merito va a noi. Nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più. Questa è una vittoria difficile. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, merito anche del Pescara, ma eravamo in controllo. Partita vinta meritatamente, i complimenti vanno alla squadra. Credevo che loro cambiassero e abbiamo preparato un paio di situazioni, ma non ci aspettavamo la mancanza di attaccante. Siamo stati pronti nel capire di affrontare un’altra squadra. Viviamo di umiltà e giovani, abbiamo degli obiettivi. Stiamo facendo un lavoro importante. Abbiamo ragazzi giovani e forti. Con loro c’è bisogno di pazienza e coraggio. Stanno crescendo bene. Ci vuole anche altro oltre all’essere belli”.