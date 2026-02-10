Pescara-Catanzaro 0-2 le pagelle: Liberali brilla, Alesi la chiude. Gravillon da horror
Risultato finale: PESCARA-CATANZARO 0-2
PESCARA
Desplanches 6 - Risponde presente, non ha colpe sui gol.
Gravillon 4.5 - Grave l’errore che concede il raddoppio al Catanzaro.
Corbo 5.5 - Soffre tremendamente la velocità dell’attacco avversario. Dal 59’ Di Nardo 5 - Ingresso opaco e con pochissimi sussulti il suo.
Capellini 5.5 - Impreciso, anche lui va spesso e volentieri in sofferenza
Faraoni 6 - Sfiora un bel gol di testa. Per il resto gioca una gara ordinata e presente. Dal 71’ Berardi 5.5 - Non incide.
Valzania 5.5 - Ci mette tanto cuore, ma non basta per i suoi. Dall’81’ Insigne sv.
Brugman 5.5 - Impreciso, accentra spesso il gioco dei suoi con scarsi risultati. Dal 71’ Acampora 5.5 - Sbaglia tanto e incide poco
Fanne 5 - Impreciso, sbaglia tantissimi palloni ed è spesso in ritardo. Dal 59’ Meazzi 6 - Entra e come al solito dà un po’ di brio ai suoi, gli manca la giocata decisiva.
Letizia 5.5 - La leadership non manca, ma oggi non è tra i migliori.
Caligara 5.5 - Davvero poco nella sua partita, soffre il ruolo di sotto punta.
Olzer 5.5 - Non è una prima punta e si vede. Più a suo agio spostato ala nella ripresa.
Giorgio Gorgone 5 - Troppo poco per i suoi ragazzi, che pure nelle precedenti uscite erano usciti sì sconfitti ma offrendo comunque ottime prestazioni.
CATANZARO
Pigliacelli 6 - Pochi interventi, ma quando viene chiamato in causa è decisivo.
Cassandro 6 - Bene in difesa e in fase di spinta.
Antonini 6 - Ordinato e diligente, rischia con un paio di falli di troppo.
Frosinini 5.5 - Prende un giallo ingenuo e Aquilani lo toglie per tutelarsi, nervoso nel primo tempo. Dal 46’ Brighenti 6 - Soffre poco come tutta la squadra nel secondo tempo.
Favasuli 6 - Buona partita la sua, instancabile stantuffo sulla fascia per il Catanzaro.
Petriccione 5.5 - Meno brillante del solito, offre comunque una prova solida.
Pontisso 6.5 - Uno dei più positivi, gioca un primo tempo a ritmi altissimi e imbuca spesso e volentieri i compagni
Di Francesco 6 - Porta la sua esperienza e il suo estro, segna anche un bellissimo gol, sfortunatamente per lui annullato. Dal 68’ D’Alessandro 6 - Ingresso in campo più che positivo, il suo motorino aiuta la squadra a respirare.
Liberali 6.5 - Ancora decisivo, nel primo tempo è immarcabile. Trova un assist da grande giocatore per il gol di Iemmello. Dal 74’ Pompetti 6 - Ingresso in campo ordinato il suo, aiuta i compagni.
Nuamah 5.5 - Prova opaca la sua, che dura solamente 45’ minuti. Dal 46’ Alesi 6.5 - Segna un bel gol sfruttando l’errore della difesa del Pescara, chiudendo la partita.
Iemmello 6.5 - Segna un bel gol dopo averne sbagliati almeno due, gioca bene anche per la squadra. Dall’84’ Koffi sv.
Alberto Aquilani 6.5 - Il suo Catanzaro domina il primo tempo e l’1-0 parziale gli sta addirittura stretto. Nella ripresa gestisce e poi infila il raddoppio in contropiede.