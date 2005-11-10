Sampdoria, il casting prosegue: Giampaolo dice no, tre i candidati per la panchina blucerchiata

Casting sempre aperto in casa Sampdoria per quanto concerne il ruolo dell'allenatore. La formazione blucerchiata, che oggi non si è allenata, è alla ricerca di un profilo che possa sostituire l'esonerato Bernardo Corradi. Nella serata di ieri, in seguito al tonfo casalingo contro l'Arezzo, è arrivato l'esonero per l'ex attaccante di Chievo e Lazio ma per il momento non si è arrivati ad una conclusione per quanto riguarda il nuovo tecnico. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino di Jesper Fredberg e Americo Branco.

Giampaolo dice no

Il primo della lista era Marco Giampaolo. Il ritorno, sarebbe stato il terzo, dell'ex Cremonese sulla panchina blucerchiata era davvero ad un passo ma alla fine le parti non si sarebbero accordate per quanto concerne lo staff, oltre al fatto che Giampaolo non aveva trovato una quadra per la risoluzione con i grigiorossi lombardi.

Da Mignani a D'Angelo c'è l'idea Caserta

E così la ricerca continua. Domani potrebbe essere la giornata giusta per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. I nomi che compongono la shortlist dovrebbero essere quelli di Michele Mignani, ex Cesena, e di Luca D'Angelo, ex Pisa e Spezia. Nelle ultime ore sarebbe poi spuntato anche Fabio Caserta che nell'ultima stagione ha guidato l'Empoli.