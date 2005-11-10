Andrea Abodi, ministro per lo sport e le politiche giovanili, ha parlato a margine dell'RCS Sport Industry Talk. Cominciando dalle elezioni federali del prossimo 14 dicembre: "Mi sembra sia stata trovato un fair play necessario e indispensabile, per il resto valuterà l'assemblea: io sono un osservatore e spero di avere modo di lavorare insieme dal 15 dicembre in poi, come avvenuto anche nelle circostanze più difficili".

Sulla Nazionale che idea ha?

"Interventi lungo il cammino sono sempre intempestivi, sappiamo che il percorso è lungo come detto anche da Mancini, ma certi elementi confortanti fanno ben sperare".

Con la nuova presidenza pensate di poter superare i rallentamenti del passato?

"C'è sempre la possibilità di superare l'impasse, dipende dalla volontà delle persone e dell'assemblea. Io sono disposto a collaborare, sapendo la distinzione dei ruoli, ma attendo segnali di vita dalla FIGC sotto forma di riforme".

Lei vorrebbe cancellare le multiproprietà. Crede sia più d'accordo Galliani o Malagò?

"Non ho parlato con nessuno dei due e non so quale sia il pensiero. Mi sono espresso favorevolmente a proposito della conferma di una norma che c'è, poi bisognerà capire le ragioni di chi vuole superarla e abrogarla. Per il rispetto da garantire alle comunità sportive e verso la regolarità della competizione, sia opportuno confermare la norma esistente, fatta dalla FIGC perché la multiproprietà può creare equivoci e l'idea nella testa dei tifosi che non sempre un club voglia raggiungere il risultato migliore".