Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC e candidato alle elezioni federali del 14 dicembre prossimo, ha parlato a margine dell’ottava edizione del RCS Sport Industry Talk: "Mi sento come già prima del 22 giugno, c'è un percorso già delineato. Per gli scherzi e i casi della vita ci ritroviamo ad affrontare una competizione elettorale a distanza di così poco tempo. Col massimo rispetto, credo nessuno abbia da ridire su temi di etica, signorilità o rispetto". Adriano Galliani, suo diretto e unico rivale per la poltrona della Federcalcio, ha ritirato il ricorso contro l'attuale numero uno che ha risposto: "Certo, l'ho anche dichiarato. Devo essere onesto, all'inizio di questa partita c'era una vicenda che ricordava del tesseramento e con Giancarlo Abete c'è stato un reciproco rispetto pubblico e ufficiale nel non fare nulla e confrontarci semplicemente nelle urne. Sarebbe stato meglio non farlo del tutto, ma apprezzo".

L'impatto devastante di Donyell Malen con la maglia della Roma - arrivato a quota 27 gol in 34 partite complessive e laureatosi miglior marcatore dei cinque top campionati europei nell'anno solare 2026 con 22 reti - ha inevitabilmente acceso l'interesse dei grandi club di Premier League e Bundesliga. Per blindarlo, la dirigenza giallorossa è pronta ad aprire le trattative con l'entourage dell'attaccante olandese per un rinnovo accompagnato da un cospicuo adeguamento economico. L'obiettivo di Trigoria è onorare l'impegno morale preso lo scorso gennaio e portare il suo ingaggio fisso oltre la soglia dei 4 milioni e posizionandolo al vertice della rosa al fianco di Mile Svilar: una mossa condivisa e sostenuta dall'intero spogliatoio di Gian Piero Gasperini.

Il direttore sportivo Giovanni Manna prepara una vera e propria rivoluzione invernale per rinforzare il Napoli e sfoltire gli esuberi in vista di gennaio. A centrocampo regna l'incertezza sul futuro di Kevin De Bruyne - corteggiato con insistenza dal PSV - e soprattutto su quello di Frank Anguissa: l'eventuale approdo del camerunese al Marsiglia innescherebbe un effetto domino in Serie A, liberando Pierre-Emile Hojbjerg per Fiorentina e Juventus. Anche il reparto offensivo è destinato a cambiare volto con le possibili uscite di Lorenzo Lucca, Noa Lang - su cui potrebbe tornare il Galatasaray - e David Neres, frenato dagli infortuni, gravato da un ingaggio elevato e seguito con interesse in Brasile. Per rimpiazzare gli esterni in partenza, Manna guarda con particolare attenzione alle opportunità in arrivo dalla Premier League: oltre al già noto Jamie Gittens, sul taccuino azzurro figurano infatti l'ex Lecce Patrick Dorgu e il giovane talento Geovany Quenda, entrambi in cerca di maggiore spazio e pronti a cambiare aria a condizioni vantaggiose.

Di fronte alle difficoltà realizzative di Gonçalo Ramos, in casa Milan cresce con forza l'esigenza di un vero bomber e i riflettori della dirigenza si sono accesi su Nicolò Tresoldi, talento classe 2004 in forza al Club Brugge. L'attaccante sta vivendo un avvio di stagione straordinario con 14 reti in 17 presenze complessive - impreziosite dalla clamorosa tripletta rifilata all'Inter in Champions League - e una media implacabile di un gol ogni 94 minuti. Un rendimento che ha stregato il club rossonero al punto da spingere lo stesso Gerry Cardinale a preparare un nuovo sforzo economico per il mercato invernale: deciso a puntare senza mezzi termini allo Scudetto nonostante gli ingenti investimenti estivi e un bilancio ancora in rosso, il proprietario del Diavolo non si lascia spaventare dalla valutazione da 60 milioni di euro fissata dai belgi ed è pronto a fare sul serio per portare il giovane centravanti a Milano.

È bastato poco meno di tempo in campo nel derby vinto 2-0 contro il Forlì per accendere l'entusiasmo dell'intera Romagna e aprire le porte a un clamoroso bis di Ronaldinho con la maglia del Ravenna. L'intero stato maggiore del club giallorosso ha infatti manifestato piena apertura a una nuova presenza del fuoriclasse brasiliano: dall'allenatore Andrea Mandorlini, orgoglioso e ben disposto a riaccoglierlo in squadra, al vicepresidente Ariedo Braida, fino al presidente Ignazio Cipriani, che ha sottolineato quanto il campione si sia divertito in campo al punto da non voler uscire all'intervallo. Dal canto suo, lo stesso Gaucho ha alimentato le speranze dei tifosi: "Se il presidente mi chiama, io torno. È sempre un piacere giocare, gliel’ho detto: quando ha bisogno di me, io ci sono".