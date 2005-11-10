Andrea Fabris, direttore generale del Sassuolo, ha parlato a margine dell'RCS Sport Industry Talk, partendo da quella che è stata la progettualità del club neroverde anche dal punto di vista delle infrastrutture e dello sviluppo del settore giovanile: "Abbiamo dato prova di avere una progettualità importante legata al tema delle infrastrutture. Spesso nel nostro Paese si parla di infrastrutture, però poi, almeno fino a oggi, pochi hanno dato seguito agli intenti. Invece il Sassuolo e la proprietà Mapei hanno fatto grandi cose con lo stadio. È un progetto importante, che si respira dal punto di vista sportivo, ma non solo. Ancora più importante è il lavoro che stiamo facendo per far crescere tanti giovani. Abbiamo 300 ragazzi, ma anche 300 ragazze nel nostro settore sportivo. È veramente un campus di altissimo livello. Stiamo pensando all'allargamento di questo settore per dare ulteriori possibilità di crescita ai ragazzi, con la creazione di una struttura che preveda una foresteria, un ristorante e delle sale riunioni. Direi che la nostra strada è molto chiara. Poi ovviamente dobbiamo dare seguito anche alla parte sportiva, che è vitale per noi, ma la progettualità nel tempo è molto chiara e precisa”.

Che cosa può portare della sua esperienza all'Atalanta, una società che rappresenta un modello anche per il Sassuolo?

“Due anni di esperienza straordinaria, anche con Percassi, che ha un programma chiaro. Si lavora molto bene con i giovani e c'è una grande ambizione. Percassi è una figura di altissima qualità, così come tanti dirigenti che lavorano veramente ad altissimo livello. È un modello da seguire e penso che ci sia molto da imparare. Spero di portare al Sassuolo qualcosa in più grazie a questa esperienza. Ero già legato a questo club e in questo momento, ovviamente, il mio coinvolgimento diventa ancora più importante”.

A livello politico avete scelto, insieme a Cagliari e Venezia, di non schierarvi in maniera esplicita. Che cosa serve per convincere il Sassuolo a sostenere una candidatura piuttosto che un'altra?

“Penso che siamo stati coerenti anche nei confronti degli altri club. Volevamo avere la possibilità di confrontarci con i candidati. Ci sono due candidature forti e noi ci prenderemo tutto il tempo necessario per esprimere il nostro parere. Sappiamo quali sono le nostre priorità e chiederemo che vengano rispettate determinate cose legate alla nostra progettualità, al format del campionato e al progetto dei giovani. Noi investiamo nelle infrastrutture anche per poter far crescere questi ragazzi, ma soprattutto per poter portare i nostri giovani a giocare nella nostra squadra. Sono temi sui quali abbiamo idee chiare e ben definite. Discuteremo attentamente quello che ci verrà detto, quello che ci verrà proposto e quello che effettivamente verrà fatto”.