Serie B, Catanzaro inarrestabile: Iemmello e Pontisso piegano il Mantova nella nebbia del Ceravolo

Vittoria imprescindibile per il Catanzaro che al Ceravolo sotto la nebbia piega per 2-0 il Mantova. Settimana perfetta per i giallorossi, reduci da tre vittorie, sei gol segnati e nessuno subito.

La gara si apre in un clima complicato, tra pioggia e nebbia fitta. Il Mantova parte meglio e prova a sorprendere i giallorossi nei primi minuti, ma il Catanzaro resta compatto e colpisce alla prima occasione utile. Al 5’ è il capitano Iemmello a sbloccare il match con un preciso colpo di testa su ripartenza veloce, rete convalidata dopo check Var.

I padroni di casa prendono fiducia e al 39’ trovano il raddoppio: inserimento perfetto di Pontisso e conclusione che, dopo aver sfiorato il palo, termina in rete. Nella ripresa il Mantova aumenta il possesso e colpisce una traversa con Mucci, ma la retroguardia calabrese regge con ordine.

Le formazioni di partenza

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Nuamah, Liberali; Iemmello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Felippe Jack, Pompetti, Verrengia, Alesi, Rispoli, Koffi, Frosinini, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Maggioni; Tiago Goncalves, Wieser, Trimboli, Dembelè; Ruocco, Marras; Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Muci, Radaelli, Ligue Junior, Bragantini, Paoletti, Benaissa, Buso, Kouda, Zuccon. Allenatore: Francesco Modesto

25ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026

Modena – Carrarese 2-0

33’ Massolin, 90’+1 Defrel

Palermo – Virtus Entella 3-0

4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi

Sampdoria – Padova 1-0

34’ rig. Brunori

Catanzaro – Mantova 2-0

5’ Iemmello, 39’ Pontisso

Ore 19.30 - Cesena – Venezia

Domenica 15 febbraio 2026

Ore 15.00 - Bari – Sudtirol

Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia

Ore 15.00 - Spezia – Frosinone

Ore 17.15 - Empoli – Reggiana

Ore 19.30 - Avellino – Pescara

Classifica:

Venezia 50

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 48*

Catanzaro 41*

Modena 40*

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 30

Carrarese 30*

Padova 29*

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 29*

Virtus Entella 25*

Reggiana 24

Mantova 23 *

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

* una partita in più