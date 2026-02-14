Serie B, Catanzaro inarrestabile: Iemmello e Pontisso piegano il Mantova nella nebbia del Ceravolo
Vittoria imprescindibile per il Catanzaro che al Ceravolo sotto la nebbia piega per 2-0 il Mantova. Settimana perfetta per i giallorossi, reduci da tre vittorie, sei gol segnati e nessuno subito.
La gara si apre in un clima complicato, tra pioggia e nebbia fitta. Il Mantova parte meglio e prova a sorprendere i giallorossi nei primi minuti, ma il Catanzaro resta compatto e colpisce alla prima occasione utile. Al 5’ è il capitano Iemmello a sbloccare il match con un preciso colpo di testa su ripartenza veloce, rete convalidata dopo check Var.
I padroni di casa prendono fiducia e al 39’ trovano il raddoppio: inserimento perfetto di Pontisso e conclusione che, dopo aver sfiorato il palo, termina in rete. Nella ripresa il Mantova aumenta il possesso e colpisce una traversa con Mucci, ma la retroguardia calabrese regge con ordine.
Le formazioni di partenza
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Nuamah, Liberali; Iemmello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Felippe Jack, Pompetti, Verrengia, Alesi, Rispoli, Koffi, Frosinini, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Maggioni; Tiago Goncalves, Wieser, Trimboli, Dembelè; Ruocco, Marras; Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Muci, Radaelli, Ligue Junior, Bragantini, Paoletti, Benaissa, Buso, Kouda, Zuccon. Allenatore: Francesco Modesto
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Catanzaro 41*
Modena 40*
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 30
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23 *
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
* una partita in più