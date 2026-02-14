Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Catanzaro-Mantova 2-0, le pagelle: dalla nebbia emerge Iemmello. Non basta Muci

Oggi alle 20:02
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Catanzaro- Mantova 2-0

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Fa venite i brividi ai suoi tifosi con un rinvio pigro ad inizio partita. Per il resto non viene chiamato molte volte in causa; la pressione dei virgiliani non produce pericoli escluso la traversa di Muci ma lui mostra sicurezza.

Antonini 7 - Ottimo senso della posizione e capacità di trovarsi sistematicamente nel posto giusto sulla traiettoria di tiro avversaria. Buon senso dell’anticipo dando serenità all’intero pacchetto arretrato giallorosso.

Brighenti 6.5 - preciso e puntuale negli interventi concedendo le briciole agli attacchi del Mantova. Anche quando i virgiliani attaccano in maniera insistente ha lucidità di compiere sempre la scelta giusta.

Cassandro 6.5 - Nel ruolo di braccetto sinistro soprattutto nel primo tempo conferisce il suo apporto in costruzione. Chiude tutti i varchi anche quando nella seconda frazione c’è da soffrire e abbassare il baricentro

Favasuli 6.5 - Quantità di chilometri percorsi sulla fascia destra per fornire il suo apporto nelle due fasi. Abile a capire i vari momenti della partita, vincendo i duelli con Goncalves nella prima parte della gara, maggior apporto in fase di non possesso nella seconda parte.

Pontisso 7 - Mette la ciliegina sulla torta di una prestazione eccellente firmando la rete del raddoppio, emerge dalla nebbia raccogliendo l’assist di Nuamah. Dal 79’ Alesi s.v

Petriccione 6.5 - Qualità e fosforo al servizio della squadra. Si vede maggiormente nei primi 45 minuti, anche se la declinazione di questo verbo visto la nebbia non è la più adeguata. Quando c’è da abbassarsi e soffrire non se lo fa dire due volte.

D’Alessandro 6.5 - Il cross per Iemmello in occasione del primo gol è un cioccolatino da scartare, l’attaccante giallorosso non se lo fa dire due volte. Dal 69’ Frosinini 6 - entra per blindare la corsia destra, riuscendo nell'intendo seppur soffrendo in alcuni frangenti

Liberali 6.5 - Talento cristallino da valorizzare quello dell’ex Milan, le sue giocate in campo aperto sono una delizia per il palato regalate ai coraggiosi sportivi presenti al Ceravolo. Certo manca di continuità ma i valori ci sono. Dal 70’ Pompetti 6 - Messo nella mischia nel momento di maggiore difficoltà risponde presente.

Nuamah 6 - Talvolta ai margini della partita ma corre e si sacrifica entrando nell’azione del raddoppio giallorosso. Dal 78’ Buglio s.v

Iemmello 7.5 - Firma il settimo gol e il sesto assist stagionale, in area raccoglie il cross di D’Alessandro dimostrando come queste situazioni per lui siano simili ad un calcio di rigore. Contribuisce alla vittoria facendo pesare centimetri e chili in fase difensiva. Dal 90’ Koffi s.v

Alberto Aquilani 7- Un'orchestra che suona all'unisono, in alcuni frangenti la squadra giallorossa esprime un calcio spettacolare rischiando di tracimare. Sa soffrire e chiudersi sacrificandosi nella ripresa nel momento di maggiore difficoltà .

MANTOVA

Bardi 6 - Incolpevole sulle due reti dei giallorossi, a fine primo tempo un suo intervento tiene a galla i suoi

Maggioni 5 - Poco preciso e attento nella circostanza della seconda rete virgiliana. Fatica ad assorbire gli inserimenti da dietro dei giallorossi. Dal 57’ Radaelli 6 - Prova a conferire maggiore incisività alla manovra offensiva virgiliana sulla corsia destra.

Meroni 5.5 - Preso in contropiede anche lui in entrambi i gol messi a segno dai giallorossi. Dopo il 2-0 va in gravissima difficoltà sulle azioni ben costruite dai calabresi.

Castellini 6 - L’unico a salvarsi nel pacchetto arretrato del Mantova. Riesce a limitare i danni nella sua zona di competenza dando il suo apporto alla fase offensiva, accompagnando la manovra.

Dembelè 5 - Protagonista suo malgrado della rete del vantaggio calabrese, insieme al compagno Goncalves si fa anticipare da Iemmello. Soffre la spinta di D’Alessandro che lo manda spesso fuori causa con i suoi inserimenti e la capacità di dribblare.

Trimboli 6 - Prova a dare ordine al centrocampo virgiliano, riuscendoci soltanto a tratti. Dialoga con i compagni cercando di dare geometrie e profondità alla manovra

Wieser 5.5 - Meno efficace del compagno preso in mezzo dai dirimpettai avversari,in difficoltà nel fare filtro superato sistematicamente dai tecnici centrocampisti del Catanzaro. Dal 67’ Mancuso 5.5 - Non entra benissimo in partita facendosi vedere solo in occasione di un tiro scoccato in fuorigioco.

Goncalves 5 - Saltato troppo facilmente da Iemmello abile a firmare il vantaggio su cross al bacio di D’Alessandro. Perde sistematicamente i duelli con Favasuli, il quale lo salta con troppa facilità e lo ferma quando il portoghese prova a spingere. Dal 57’ Benaissa 6 – Con il suo ingresso la squadra virgiliana appare decisamente più viva ed incisiva.

Ruocco 6 - Lotta contro i difensori calabresi ingaggiando duelli rusticani, uno dei pochi a creare qualche problema al Catanzaro anche nel primo tempo. Dal 66’ Muci 6.5 - Entra e colpisce dopo pochi secondi una clamorosa traversa seminando il panico nella difesa di Aquilani.

Marras 6.5 - Il suo dinamismo e la capacità di non dare punti di riferimento crea problemi ai giallorossi, non è un caso che è l’unico elemento offensivo a rimanere in campo per 90 minuti.

Mensah 5.5 - La volontà e abnegazione non gli fa difetto ma non riesce mai a liberarsi della guardia portata dai centrali del Catanzaro. E' generoso ma non conclude praticamente mai. Dal 67’ Kouda 5.5 - Anche per quanto lo riguarda combina poco facendosi murare sistematicamente dagli avversari.

Francesco Modesto 5.5 - Chiedeva maggior coraggio ai suoi ma la squadra lo ha accontentato solo nel secondo tempo, subendo nei primi 45 minuti la maggiore aggressività e qualità del Catanzaro. Per uscire indenni dal Ceravolo serviva fare una prestazione diversa.

