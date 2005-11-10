Como, Suwarso: "Tra club bisogna collaborare. La Premier? Nessuno al vertice per sempre"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato così ai microfoni di TNT Sports delle mosse che dovrebbe fare la Serie A per rilanciarsi: "Quando ci rapportiamo con l'esterno, cerchiamo di collaborare con tutte le altre squadre - ha esordito -. Cerchiamo di lavorare insieme, condividiamo quello che abbiamo imparato e proviamo anche a creare joint venture con altri club. Penso sia fondamentale parlare e cercare davvero di collaborare più che limitarci a competere. La competizione può bastare sul campo. Ma siamo un campionato che deve recuperare molto terreno e ha bisogno di crescere".

Sulla Premier: "Niente rimane al vertice per sempre"

Sul divario economico e mediatico tra Serie A e Premier League, Suwarso ha ricordato che gli equilibri del calcio europeo non sono immutabili. "La Premier League può essere al vertice in questo momento, ma un tempo lo era anche la Serie A. Niente rimane in cima per sempre". Il presidente del Como intravede già segnali di cambiamento nel campionato italiano, con una maggiore attenzione al gioco offensivo e ai giovani: "Le squadre stanno diventando più offensive. Ci sono tantissimi giovani, moltissimi giocatori offensivi ed entusiasmanti, e probabilmente nessuno lo ha programmato volontariamente. Il cambiamento sta avvenendo ed è qualcosa di naturale".