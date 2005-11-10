Inter, Carlos Augusto sempre più fondamentale per Chivu: il club non vuole perderlo

Da alternativa preziosa a pedina sempre più importante per Cristian Chivu: la dirigenza nerazzurra vuole premiare la crescita del brasiliano con un prolungamento e un adeguamento dello stipendio. Carlos Augusto è diventato una risorsa sempre più importante per l'Inter di Cristian Chivu. Arrivato inizialmente come alternativa, il brasiliano si è progressivamente ritagliato uno spazio centrale nelle rotazioni nerazzurre, convincendo la società a inserirlo tra le priorità sul fronte dei rinnovi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo è prolungare l'attuale contratto fino al 30 giugno 2031, accompagnando l'intesa con un significativo adeguamento economico.

A fare la differenza è soprattutto la duttilità dell'ex Monza, capace di interpretare più ruoli con affidabilità. Può agire da braccetto sinistro nella difesa a tre oppure da esterno a tutta fascia, offrendo a Chivu soluzioni differenti senza rinunciare a equilibrio e qualità. Una versatilità che ne ha accresciuto il peso all'interno della rosa e che l'Inter intende riconoscere anche attraverso il nuovo accordo.

Rinnovo Carlos Augusto, Marotta e Baccin al lavoro: ingaggio oltre i 4 milioni

La trattativa con l'entourage del giocatore sarebbe entrata in una fase importante. Giuseppe Marotta e Dario Baccin stanno lavorando per trovare la quadra, definendo la distribuzione tra parte fissa e bonus. Il nuovo stipendio dovrebbe superare complessivamente i 4 milioni di euro a stagione, anche tenendo conto dei benefici fiscali legati al Decreto Crescita, applicabili fino al 2029 secondo il quotidiano.