Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cesena, Fusco sul mercato: “Cerri prima scelta, Vrioni arriverà. Giovani centrali nel progetto”

Cesena, Fusco sul mercato: “Cerri prima scelta, Vrioni arriverà. Giovani centrali nel progetto”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 14:38Serie B
Luca Bargellini

A commento della sessione invernale di calciomercato il direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte ai microfoni della stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoCesena:

Voglio ringraziare i calciatori che sono andati via per il grande contributo che hanno dato alla stagione. Ringrazio anche quelli che sono arrivati, in particolare Alberto Cerri per la pazienza che ha avuto per aver scelto il Cesena, e il Como con il direttore Ludi per aver assecondato i voleri del ragazzo" questo l'esordio del direttore sportivo.

"È stato un lavoro lungo, partito a dicembre: ho sempre avuto un piano A, B e C per ogni acquisto. Questa società ha tempi particolarmente lunghi per come è strutturata e non sempre dipende da noi, ma dalla proprietà: il mercato doveva essere a costo zero e ci siamo mossi in questo modo, e certamente alcuni calciatori li avrei voluti il 3 gennaio, ma le esigenze dell'area tecnica ci sta che possano essere rallentate. Ci sono alcuni club che hanno 'drogato' il mercato di gennaio, spendendo cifre fuori logica, certamente fuori dalla nostra strategia stagionale. È ovvio che alcuni giocatori che potevano venire non hanno aspettato. Volevamo un esterno, una punta e un interno di qualità. La cessione inaspettata di Blesa ci porterà magari a far arrivare un altro attaccante" spiega Fusco rispetto ai tentennamenti della società bianconera.

Sull'utilizzo dei giovani in stagione: "Sono convinto che nella seconda parte del campionato ci darà la possibilità di vedere alcuni calciatori che hanno giocato meno. Guidi sta crescendo, Mignani utilizza costantemente Magni che è nostro ed è un 2006 e, onestamente, se Zamagni non si fosse infortunato avrebbe giocato titolare già alla prima giornata. Sono convinto che da qui a fine stagione giocheranno altri giovani: i 7' di Bertaccini con il Monza secondo me sono stati un segnale di fiducia del mister verso di lui".

E ancora: "Galvagno cresciuto tantissimo. La Primavera sta lavorando bene, dobbiamo riuscire a trovare il giusto equilibrio. Spesso gli allenatori hanno bisogno di un po' più di tempo per conoscere e capire che impatto possono avere gli aggregati dalla Primavera. Il mio compito con Mignani è stimolarlo e seguirlo in questi inserimenti, al netto delle sue scelte tecniche, e posso dire che la prima parte della stagione è servita per fare conoscenza. Sono convinto che nella seconda parte verrà fatto un lavoro su due o tre ragazzi anche in chiave 2027".

Rispetto alla cessione di Blesa: "Blesa non ha chiesto di essere ceduto. Sono arrivate delle offerte importanti per lui, lui ha fatto una riflessione con il procuratore e si è reso disponibile per partire. Io penso che sarebbe cresciuto ancora di più se fosse rimasto qui, che su sarebbe sempre più adattato al nostro calcio, ma la società nella logica di abbattimento dei costi ha scelto di cederlo. Anche per questo stiamo provando a chiudere con Vrioni, per sostituirlo". E a proposito di Vrioni: "So che non gioca da un po' ma lo conosco da tempo: ha una mentalità top. Sono convinto che se riusciremo a portarlo al Cesena, sarà pronto da subito per entrare in campo e fare 90'. È un alter ego di Cerri, ma potrà giocare anche in coppia con lui e Olivieri".

Su Cerri: "Cerri è sempre stata la mia prima scelta, ma per la difficoltà della trattativa ho dovuto anche fare del lavoro sotto traccia. In estate avrei voluto De Luca, ma era difficilissimo muoverlo. Poi, quando ho visto che Cerri non rientrava nei piani del Como ho iniziato a parlare con il calciatore. È il compagno ideale di reparto per Shpendi, che dobbiamo mettere nelle condizioni di rendere il più possibile. La sua struttura è importante, non gioca da tanto, ma sono sicuro che voglia e mentalità faciliteranno i tempi di inserimento e che già oggi possa giocare spezzoni di partita".

Su Castrovilli: "Castrovilli ha un valore tecnico e umano incredibile: ha le caratteristiche che noi cerchiamo nei giocatori e mi aspetto davvero molto da lui. Sono sicuro che farà sei mesi di grande qualità".

Sul momento del Cesena: "Quattro sconfitte in cinque gare in questo momento possono arrivare. La fase di mercato è stata destabilizzante e siamo convinti che il girone di andata abbia dato alcuni segnali rispetto alle esigenze tecnico-tattiche della squadra. Dico sempre che il mercato estivo è quello del club, il mercato invernale è dell'allenatore: avevamo bisogno di tre profili e credo li abbiamo individuati. E credo anche che possano dare già da subito un grande contributo a svoltare questa fase di flessione dei risultati. Magari averli avuti prima... ".

Articoli correlati
Cesena, Fusco: "Due falli di mano in area non fischiati, se c'è il VAR usiamolo" Cesena, Fusco: "Due falli di mano in area non fischiati, se c'è il VAR usiamolo"
Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in... Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"
Cesena, Fusco: "Amoran scelto non solo per le qualità tecniche, ma anche per quelle... Cesena, Fusco: "Amoran scelto non solo per le qualità tecniche, ma anche per quelle morali"
Altre notizie Serie B
Sudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'innesto di Crnigoj... Focus TMWSudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'innesto di Crnigoj
Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità Focus TMWSpezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità
Sampdoria, come cambia la squadra dopo il mercato: Pierini il colpo finale blucerchiato... Sampdoria, come cambia la squadra dopo il mercato: Pierini il colpo finale blucerchiato
Filippi su Soleri-Brunori alla Samp: "Fra i due affinità tecnico-tattica. Possono... Filippi su Soleri-Brunori alla Samp: "Fra i due affinità tecnico-tattica. Possono aiutarsi"
Reggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis Focus TMWReggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis
Pescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario Focus TMWPescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario
Salva Ferrer dice addio al calcio giocato: "Nessuna tristezza, lo faccio per il mio... Salva Ferrer dice addio al calcio giocato: "Nessuna tristezza, lo faccio per il mio bene"
Palermo, il mercato in cui ha salutato il capitano. A Johnsen il compito di sostituirlo... Focus TMWPalermo, il mercato in cui ha salutato il capitano. A Johnsen il compito di sostituirlo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Petardo Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter per tre giornate. Ma il derby è salvo
Immagine top news n.1 Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A
Immagine top news n.2 Calciomercato Serie A, chi ha speso di più? Napoli -26, ma nessuno si è mosso come la Lazio
Immagine top news n.3 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine top news n.4 L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"
Immagine top news n.5 Audero: "Dopo il petardo un senso di vuoto e delusione profondo. Avevo poca voglia di giocare"
Immagine top news n.6 Lazio, caso Romagnoli: il difensore si allena da solo a Formello. Si attendono le mosse di Lotito
Immagine top news n.7 L'Udinese si regala Mlacic e tre punti a domicilio: la classifica in attesa di Bologna-Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini: "La Juve doveva cercare di accontentare Spalletti per l'attaccante"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, rinnova Spalletti. Roma, se Malen fosse arrivato in estate..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bernabai: "Roma, il problema è il gol ma non farei una tragedia per un ko"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paganini: "La Juve doveva cercare di accontentare Spalletti per l'attaccante"
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid, ecco Lookman: "Essere qui una benedizione. Proprio quello che cercavo"
Immagine news Serie A n.3 La Top 11 del mercato: Serie A presente solo in uscita. Irrompe il mercato brasiliano
Immagine news Serie A n.4 Com’è cambiata l'Udinese dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Immagine news Serie A n.5 Lazio, mercato da record... di plusvalenze: di più solo in una stagione, nell'era Lotito
Immagine news Serie A n.6 Roma, tra Gasperini e Massara nervi tesi per il mercato: spiegati gli sfoghi dell'allenatore
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'innesto di Crnigoj
Immagine news Serie B n.2 Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, come cambia la squadra dopo il mercato: Pierini il colpo finale blucerchiato
Immagine news Serie B n.4 Filippi su Soleri-Brunori alla Samp: "Fra i due affinità tecnico-tattica. Possono aiutarsi"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis
Immagine news Serie B n.6 Pescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, due giovani scendono di categoria
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: Dedico la panchina d’oro a Nicolas Giani: professionista e persona esemplare”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: 26 gli squalificati. Un turno anche per mister Banchieri (Pontedera)
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, arriva il brasiliano Murilo Otavio Mendes: prestito dal PS Barito Putera
Immagine news Serie C n.5 Retroscena Novara: Cerretelli aveva l'accordo. Il Campobasso ci ha ripensato in extremis
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 25ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.3 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.4 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.6 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping