Cesena, Diamanti: "Giocato contro squadra di valore. La vittoria deve stimolarci"

Al termine di una partita equilibrata contro un Catanzaro ben organizzato, il Cesena è riuscito a conquistare i tre punti grazie alla rete messa a segno da Gelli nei minuti finali. L'allenatore dei romagnoli, Alessandro Diamanti, ha commentato in conferenza stampa il risultato del Manuzzi. Queste le parole del tecnico livornese, raccolte da Corriere Romagna:

"Io sono sempre soddisfatto. Sono una persona felice perché faccio il lavoro più bello. Sono in un campo da calcio tutti i giorni. Faccio l’allenatore per vedere i miglioramenti dei miei giocatori ogni giorno, affinché diano sempre il massimo.

I ragazzi sono stati dentro alla fino alla fine, perché giocavano contro una squadra di valore. Non è stata la migliore prestazione, ma va bene così. Sia noi che il Catanzaro avevamo il freno a mano tirato nel primo tempo. Io ho detto ai ragazzi che nel secondo andava levato. L’ho chiesto a Shpendi, come agli altri. Gli esterni potevano far meglio? Sì, è vero, ma ci stiamo provando. Sono giocatori di valore che ci stanno provando in tutti i modi. E questa vittoria deve stimolarci a continuare così: lavorare moltissimo e crescere.

Sono contento per Gelli. Ha segnato il suo primo gol in carriera. Prima della partita l’avevo salutato ricordagli che era impossibile che non avesse ancora realizzato un gol tra i professionisti. Dovrò cambiare il saluto".