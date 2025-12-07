Padova-Cesena, i convocati di Andreoletti: recuperato Varas, sono sette gli assenti

Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha convocato 21 calciatori per la sfida di domani contro il Cesena. Recuperato Varas, come spiegato dal mister in conferenza stampa, saranno assenti Bacci, Silva, Di Maggio, Lasagna e Pastina oltre a Boi tenuto a riposo precauzionale e allo squalificato Perrotta. Sempre assenti i due fuori rosa Russini e Voltan. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Barreca, Belli, Faedo, Favale, Ghiglione, Sgarbi, Villa

Centrocampisti: Baselli, Capelli, Crisetig, Fusi, Harder, Tumiatti, Varas

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Gomez, Seghetti