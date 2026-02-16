Serie B, si chiude la 25ª giornata: Venezia in testa, Frosinone e Monza in scia. Squillo Pescara
La 25ª giornata di Serie B lascia invariata la zona più nobile della classifica. In vetta resta il Venezia, che travolge il Cesena con un netto 4-0 e sale a quota 53 punti. Successo pesante anche per il Frosinone, corsaro sul campo dello Spezia (0-2), che resta a una sola lunghezza dalla vetta. Tiene il passo pure il Monza: rimonta la Juve Stabia e si porta a 51 punti, in piena scia delle prime due.
Prova di forza del Palermo, che al Barbera liquida 3-0 la Virtus Entella con una partenza sprint e consolida il quarto posto a quota 48. Continua il buon momento del Catanzaro, vittorioso 2-0 sul Mantova e sempre più stabile in zona playoff. Il Modena supera 2-0 la Carrarese grazie a Massolin e Defrel e aggancia quota 40, restando in scia del treno playoff.
Prestazione autoritaria del Venezia a Cesena, ma non è l’unico colpo esterno del weekend. Il SudTirol passa a Bari (2-1) con un pizzico di fortuna e sale a 33 punti, mentre il Pescara espugna Avellino nel finale con Brugman, rilanciando le proprie speranze salvezza. Vittoria pesante anche per il Frosinone a La Spezia, mentre la Sampdoria supera di misura il Padova e resta nel gruppone di metà classifica.
Nelle retrovie, pareggio tra Empoli e Reggiana che muove poco la classifica di entrambe. Restano in difficoltà Spezia, Bari e soprattutto Pescara, anche se il successo in Irpinia può rappresentare una svolta psicologica.
Con il Venezia capolista a 53 punti, Frosinone a 52 e Monza a 51, la corsa diretta verso la Serie A è più viva che mai. Dietro, dal quarto al nono posto, la bagarre playoff promette scintille.
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Bari – SudTirol 1-2
48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)
Monza – Juve Stabia 2-1
2’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)
Spezia – Frosinone 0-2
37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis
Empoli – Reggiana 1-1
26’ rig Girma (R), 72’ Shpendi (E)
Avellino – Pescara 0-1
85’ Brugman
Classifica:
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 29
Avellino 28
Sampdoria 29
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
