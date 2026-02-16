Serie B, si chiude la 25ª giornata: Venezia in testa, Frosinone e Monza in scia. Squillo Pescara

La 25ª giornata di Serie B lascia invariata la zona più nobile della classifica. In vetta resta il Venezia, che travolge il Cesena con un netto 4-0 e sale a quota 53 punti. Successo pesante anche per il Frosinone, corsaro sul campo dello Spezia (0-2), che resta a una sola lunghezza dalla vetta. Tiene il passo pure il Monza: rimonta la Juve Stabia e si porta a 51 punti, in piena scia delle prime due.

Prova di forza del Palermo, che al Barbera liquida 3-0 la Virtus Entella con una partenza sprint e consolida il quarto posto a quota 48. Continua il buon momento del Catanzaro, vittorioso 2-0 sul Mantova e sempre più stabile in zona playoff. Il Modena supera 2-0 la Carrarese grazie a Massolin e Defrel e aggancia quota 40, restando in scia del treno playoff.

Prestazione autoritaria del Venezia a Cesena, ma non è l’unico colpo esterno del weekend. Il SudTirol passa a Bari (2-1) con un pizzico di fortuna e sale a 33 punti, mentre il Pescara espugna Avellino nel finale con Brugman, rilanciando le proprie speranze salvezza. Vittoria pesante anche per il Frosinone a La Spezia, mentre la Sampdoria supera di misura il Padova e resta nel gruppone di metà classifica.

Nelle retrovie, pareggio tra Empoli e Reggiana che muove poco la classifica di entrambe. Restano in difficoltà Spezia, Bari e soprattutto Pescara, anche se il successo in Irpinia può rappresentare una svolta psicologica.

Con il Venezia capolista a 53 punti, Frosinone a 52 e Monza a 51, la corsa diretta verso la Serie A è più viva che mai. Dietro, dal quarto al nono posto, la bagarre playoff promette scintille.

25ª GIORNATA

Modena – Carrarese 2-0

33’ Massolin, 90’+1 Defrel

Palermo – Virtus Entella 3-0

4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi

Sampdoria – Padova 1-0

34’ rig. Brunori

Catanzaro – Mantova 2-0

5’ Iemmello, 39’ Pontisso

Cesena – Venezia 0-4

36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach

Domenica 15 febbraio 2026

Bari – SudTirol 1-2

48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)

Monza – Juve Stabia 2-1

2’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)

Spezia – Frosinone 0-2

37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis

Empoli – Reggiana 1-1

26’ rig Girma (R), 72’ Shpendi (E)

Avellino – Pescara 0-1

85’ Brugman

Classifica:

Venezia 53

Frosinone 52

Monza 51

Palermo 48

Catanzaro 41

Modena 40

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Padova 29

Empoli 29

Avellino 28

Sampdoria 29

Virtus Entella 25

Reggiana 25

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 18