Serie B, notte di gol e sorprese: Sampdoria-Palermo 3-3, cade il Venezia
Serata ricca di gol e sorprese in Serie B. Nell’anticipo della 24ª giornata, Sampdoria e Palermo danno vita a un pirotecnico 3-3. Rosanero avanti all’intervallo grazie all’autorete di Abildgaard, poi nella ripresa i blucerchiati ribaltano tutto in pochi minuti con Begic e Pierini. La squadra di Gregucci trova anche il terzo gol con Cherubini, ma il Palermo resta in partita con Augello e, in pieno recupero, firma il pari definitivo con Ceccaroni.
Colpo esterno del Modena, che al Penzo supera 2-0 il Venezia interrompendo la serie positiva della capolista. Successo in trasferta anche per il Catanzaro, che passa sul campo del Pescara. Vittoria casalinga per la Virtus Entella, 3-1 al Cesena. Di misura il successo del Padova sulla Carrarese, deciso dalla rete di Lasagna, mentre la Reggiana ritrova i tre punti superando 1-0 il Mantova.
24ª GIORNATA
Martedì 10 febbraio 2026
Sampdoria – Palermo 3-3
45+2' aut. Abildgaard (P), 50' Begic (S), 53' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90+3' Ceccaroni (P)
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (VE), 53' Cuppone (VE), 78' Cerri (C), 82' Tirelli (VE)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlis (R)
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sudtirol – Monza
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
La classifica
Venezia 50
Monza 47*
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Modena 37
Cesena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
Südtirol 29*
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15
* una gara in meno
