Cremonese, Pecchia: "Abbiamo vinto finalmente in casa, fatto il match che dovevamo fare"

Fabio Pecchia ha commentato così la vittoria della sua Cremonese per 2-0 contro il Benevento:

Sei punti in cinque giorni:



"Qualche giorno fa eravamo qui a raccogliere i cocci di una sconfitta, ma questo è il calcio. Sono arrivate delle risposte, sono contento soprattutto per aver ritrovato la vittoria in casa. Finalmente una gioia anche per loro. E poi, sì: abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ottimo l’impiego dei giovani, per me è un grande segnale, ma ve l’ho sempre detto che i ragazzi stavano lavorando bene. Hanno dato il loro contributo".

Sulla continuità e su Nasti:



"Era un momento in cui poteva succedere di tutto, per questo ho esultato molto. Si poteva andare al pareggio e non avevamo sfruttato certe ripartenze. Sono contento per Nasti, si sta applicando moltissimo. Per me la cosa più bella che ha fatto è stato il passaggio per Stuckler in una ripartenza. Un compagno che era messo nelle condizioni migliori per andare al tiro. Una cosa molto bella. I giovani ci hanno dato, ma ormai è la Cremonese che deve dare: giovani e meno giovani. A Vicenza servirà lo stesso piglio. L’entusiasmo sicuramente aiuterà".



Su Elia e Lordkipnanidze:



"Lordkipanidze è sotto osservazione, è un ragazzo intelligente e questo lo aiuta a interpretare certe situazioni. Chiaro, aveva poi di fronte avversari in grandissime condizioni, ed è andata bene anche perché conosce, lui, le situazioni di campo. Ha lavorato con grande serietà, giusto che si goda questo momento così come tutti i ragazzi. Sono effetti collaterali di un momento di crisi, forse mai avrei pensato di poterlo utilizzare se non avessimo avuto certe condizioni negative. Ma è un jolly in più e può darci una grande mano".

Su Thorsby e Berti:



"Si lavora e tante volte i risultati non arrivano e accettiamo le critiche e i risultati del campo. Non avevo dubbi che Nasti potesse avere un ruolo importante. Sono contento di come ha giocato Stuckler, sono contento anche di Thorsby. Utile anche ributtare nella mischia Collocolo, e Berti ha anche quantità, non solo qualità".

Su qualche decisione dell'arbitro:



"Sono interpretazioni da campo, cosa posso dire… per me era eccessivo anche il cartellino a Licina. Posso dire che sono alla terza ammonizione e che devo stare attento".

