Padova, a gennaio nuovo tentativo per Vasic. Ma la fiducia di Inzaghi può essere un ostacolo

A gennaio il Padova tornerà alla carica per il centrocampista Aljosa Vasic e riportare così a casa un prodotto del settore giovanile biancoscudato. L’obiettivo dei veneti infatti è quello di rinforzare la propria linea mediana con un giocatore che conosce già l’ambiente e abbia qualità tecniche importanti. Per questo, come riporta Padovasport.tv, la società avrebbe bussato alla porta del Palermo per chiedere l’italo-serbo in prestito fino al termine della stagione.

Vasic, che in questa stagione ha collezionato 10 presenze con il club siciliano, sta conquistando sempre più la fiducia del tecnico Pippo Inzaghi che dopo averlo tenuto a lungo in panchina, solo otto minuti giocati nelle prime sette di campionato, gli sta dando sempre più spazio pur avendolo schierato solo un volta nell’undici titolare. Piace infatti la sua duttilità che gli permette di giocare sia da mezzala sia da trequartista di sinistra alle spalle della punta come ha dimostrato sostituendo Le Douaron contro la Carrarese e anche a Empoli.

Questo potrebbe rappresentare un ostacolo per il ritorno del classe 2002 a Padova, ma la scoietà patavina non sembra voler lasciare nulla di intentato per riportare il ragazzo in biancorosso.