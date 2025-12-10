Frosinone, la Coppa d'Africa porta via i gemelli Oyono. A rischio quattro match
Anche la Serie B verrà decimata dalla Coppa d'Africa che si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio prossimo in Marocco. Iniziando dal Frosinone capolista.
Come riporta, infatti, l'edizione odierna de Il Messaggero, Massimiliano Alvini dovrà fare a meno dei gemelli Anthony e Jeremy Oyono, entrambi convocati, come da prassi, dal Gabon.
Qualora la Nazionale dell'Africa centrale dovesse arrivare in fondo alla competizioni i ciociari dovrebbero fare a meno della coppia di laterali almeno per quattro gare: Frosinone-Spezia, Empoli-Frosinone, Frosinone-Catanzaro e Monza-Frosinone.
Sperando di poterli rivedere allo 'Stirpe' il 24 gennaio per la sfida contro la Reggiana di Davide Dionigi.
