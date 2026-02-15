Bologna, Bernardeschi: "Io e Castro ci intendiamo, se continua così avrà un futuro roseo"

Federico Bernardeschi, esterno del Bologna, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Fondamentale la vittoria di oggi, come siamo stati in campo. Dobbiamo migliorare la gestione perchè il gol glielo abbiamo regalato. Io e Santi ci intendiamo, ha fatto una grandissima partita, quanto ha lottato e tenuto la palla. E' un grandissimo giocatore, se continua così avrà un futuro più che roseo".