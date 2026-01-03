Ufficiale
Sampdoria, ecco l'annuncio: Brunori è un nuovo giocatore blucerchiato
La Sampdoria accoglie il suo nuovo attaccante. E' arrivata pochi istanti fa l'ufficialità dell'arrivo in prestito di Matteo Brunori,. Questo il comunicato diramato dalla società blucerchiata: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Brunori (nato a Macaé, Brasile, il 1° novembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026".
