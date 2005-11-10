Si è tenuta quest'oggi l'inaugurazione del campetto dei Giardini Buonvicini nel quartiere San Teodoro di Genova, e tra i protagonisti della giornata c'era anche l'attaccante della Sampdoria Gennaro Tutino. Che ha parlato alla stampa presente.

Che sosta avete vissuto?

È stata una sosta molto importante perché abbiamo recuperato diversi giocatori, che offrono tante alternative alla nostra squadra: il mister può contare ora su molti più giocatori. L'atteggiamento è già cambiato, anche il modo di affrontare le partite in questo torneo difficile, dove non si può sbagliare mai l'atteggiamento: dobbiamo continuare su questa linea".

Parlavi di atteggiamento. Cosa ha portato D'Angelo con il suo arrivo?

"Il cambio di allenatore ci ha aiutati, D'Angelo è un tecnico esperto, e ha fatto capire a chi se lo era un po' dimenticato cosa è il campionato di Serie B. La squadra è più unita, anche i singoli adesso emergono di più: del resto, però, la sua storia parla per lui. Io non lo conoscevo, lo sto conoscendo in queste settimane, e le impressioni sono molto positive: prima avevamo tecnici che non conoscevano la B, lui la conosce benissimo, e questo fa differenza. In due gare abbiamo scalato tre o quattro posizioni, qualcosa vorrà dire".

A livello personale, invece, come reputi il tuo percorso?

Io sono convinto di poter fare molto di più di quello che ho fatto finora, voglio dare una mano ai miei compagni: posso giocare in tutti i ruoli, ma chiaramente avere qualcuno accanto è meglio per tutti. Per questo mi piacerebbe tanto continuare a giocare con Insigne, fa davvero la differenza, e mette tutti nelle condizioni di esprimersi al top".

Guardate la classifica?

"A oggi no, pensiamo alle partite, ce ne aspetta un trittico importante, ma ora pensiamo al Benevento: giocheremo in casa, e ce la metteremo tutta per vincere il match, anche per dare una gioia ai nostri tifosi. Solo chi ha giocato qui può capire quello che significa il nostro stadio"