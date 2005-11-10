Da tempo si parla di un possibile addio di Fabrizio Corsi all’Empoli con la cessione a un gruppo straniero, probabilmente statunitense, del club toscano. Intervistato da La Nazione il numero uno azzurro fa così il punto della situazione: “Abbiamo sul tavolo alcune interlocuzioni e in particolare una, sempre con investitori stranieri, che conto di poter portare fino in fondo, anche se ho paura che i risultati possano incidere, ma mi auguro di no”.

Il momento negativo in campionato

Corsi poi si sofferma sull’ennesima sconfitta, nel derby col Pisa, di questa stagione che vede la squadra all’ultimo posto al pari del Catanzaro: “Dobbiamo reagire a questo momento di difficoltà aggrappandoci anche ai nostri trascorsi, quando siamo stati capaci di uscire anche da situazioni peggiori. Le ultime prestazioni sono state all’altezza anche contro squadre come il Pisa che sono più attrezzate. - prosegue Corsi - Non serve farsi travolgere dalla negatività, abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Mercato? Può darsi che faremo qualche movimento, ci stiamo pensando e cercheremo di trovare le risorse per farlo”.

Sui fischi finali

"Mi dispiace, ma ci può anche stare, quello che mi conforta è che sono arrivati solo alla fine. - conclude il presidente dell’Empoli tornando sui fischi al termine del derby - Durante la partita la squadra è stata sostenuta come sempre e come si stava meritando per la prestazione”.