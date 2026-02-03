Com’è cambiato l'Hellas Verona dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Ieri sera alle ore 20:00 è suonato il gong, il calciomercato di gennaio del 2026 per la Serie A è ufficialmente terminato. E nell'analisi di cosa è stato fatto dalle varie società del massimo campionato italiano, un posto d'eccezione se lo prende l'Hellas Verona, che come da recente tradizione ha vissuto un gennaio movimentato.

In partenza, a Verona non c'è più il miglior giocatore della prima parte di stagione: il brasiliano Giovane è stato ceduto al Napoli, al suo posto davanti sono arrivati due volti nuovi e poco conosciuti come quelli di Isaac e Bowie. E poi l'Hellas ha riportato in Serie A il terzino Lirola, assicurandosi anche Lovric dall'Udinese alla quale è stato invece restituito dal prestito Ebosse. E poi, da segnalare anche l'acquisto di Edmundsson, primo giocatore delle Far Oer nella storia della Serie A.

ACQUISTI

Andrias Edmundsson (D) (Wisla Plock) DEF

Stefan Mitrovic (A) (Excelsior) FP

Mattia Mendolia (C) (Genoa) PRE

Kieron Bowie (A) (Hibernian) DEF

Sandi Lovric (C) (Udinese) PRE

Pol Lirola (D) (Olympique de Marseille) SVI

Isaac (A) (Atlético Mineiro) DEF

Arthur Borghi (P) (Corinthians) DEF

CESSIONI

Enzo Ebosse (D) (Udinese) FP

Stefan Mitrovic (A) (Asteras Tripolis) PRE

Samuel John Nwachukwu (D) (Arzignano Valchiampo) PRE

Alphadjo Cissè (A) (Milan) DEF

Grigoris Kastanos (C) (Aris Limassol) PRE

Adi Kurti (D) (Ternana) PRE

Giovane (A) (Napoli) DEF

Unai Núñez (D) (Celta Vigo) FP

Alessandro Pavanati (C) (Reggiana) PRE

Elayis Tavsan (A) (Samsunspor) DEF

Yellu Santiago (C) (Alverca) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELL'HELLAS VERONA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, EDMUNDSSON; Belghali, Bernede, Gagliardini, LOVRIC, Frese; Bowie, Orban.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 dell'Hellas Verona nel pagellone di TMW è una sufficienza rotonda, 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A