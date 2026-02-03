Com’è cambiato l'Hellas Verona dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Ieri sera alle ore 20:00 è suonato il gong, il calciomercato di gennaio del 2026 per la Serie A è ufficialmente terminato. E nell'analisi di cosa è stato fatto dalle varie società del massimo campionato italiano, un posto d'eccezione se lo prende l'Hellas Verona, che come da recente tradizione ha vissuto un gennaio movimentato.
In partenza, a Verona non c'è più il miglior giocatore della prima parte di stagione: il brasiliano Giovane è stato ceduto al Napoli, al suo posto davanti sono arrivati due volti nuovi e poco conosciuti come quelli di Isaac e Bowie. E poi l'Hellas ha riportato in Serie A il terzino Lirola, assicurandosi anche Lovric dall'Udinese alla quale è stato invece restituito dal prestito Ebosse. E poi, da segnalare anche l'acquisto di Edmundsson, primo giocatore delle Far Oer nella storia della Serie A.
ACQUISTI
Andrias Edmundsson (D) (Wisla Plock) DEF
Stefan Mitrovic (A) (Excelsior) FP
Mattia Mendolia (C) (Genoa) PRE
Kieron Bowie (A) (Hibernian) DEF
Sandi Lovric (C) (Udinese) PRE
Pol Lirola (D) (Olympique de Marseille) SVI
Isaac (A) (Atlético Mineiro) DEF
Arthur Borghi (P) (Corinthians) DEF
CESSIONI
Enzo Ebosse (D) (Udinese) FP
Stefan Mitrovic (A) (Asteras Tripolis) PRE
Samuel John Nwachukwu (D) (Arzignano Valchiampo) PRE
Alphadjo Cissè (A) (Milan) DEF
Grigoris Kastanos (C) (Aris Limassol) PRE
Adi Kurti (D) (Ternana) PRE
Giovane (A) (Napoli) DEF
Unai Núñez (D) (Celta Vigo) FP
Alessandro Pavanati (C) (Reggiana) PRE
Elayis Tavsan (A) (Samsunspor) DEF
Yellu Santiago (C) (Alverca) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELL'HELLAS VERONA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, EDMUNDSSON; Belghali, Bernede, Gagliardini, LOVRIC, Frese; Bowie, Orban.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 dell'Hellas Verona nel pagellone di TMW è una sufficienza rotonda, 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
