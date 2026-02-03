Empoli, dal mercato esperienza in ogni reparto: basterà per la risalita?

L'Empoli ha affrontato la sessione invernale di calciomercato con un approccio mirato, operando sei acquisti e tre cessioni in una campagna caratterizzata dall'inserimento di profili di esperienza e giovani in prestito. Gli azzurri, undicesimi in classifica con 28 punti, hanno cercato rinforzi per migliorare la posizione di metà classifica.

Il mercato in entrata ha visto tanti protagonisti. Da Simone Romagnoli, difensore centrale classe 1990 prelevato dalla Sampdoria, passando per Antonio Candela terzino arrivato dallo Spezia, fino ad arrivare a Luca Magnino, centrocampista prelevato a titolo definitivo dal Modena e Daniel Fila attaccante ceco finora al Venezia. Dal Torino è arrivato in prestito Alessio Raballo Diaz, giovane prospetto per il futuro.

Sul fronte uscite, la sessione invernale ha visto tre partenze in prestito. Luca Belardinelli è andato alla Reggiana, mentre Lorenzo Tosto ha scelto il Livorno.

Il mercato dell'Empoli riflette una strategia prudente: nessun grande investimento economico ma inserimenti mirati per dare maggiore profondità alla rosa. Basterà questo per risalire dall'attuale posizione in classifica?