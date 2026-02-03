Ufficiale
Livorno, ceduto Matteo Panattoni in prestito fino a giugno all'Orvietana
TUTTO mercato WEB
Cessione in casa del Livorno. Ecco la nota ufficiale del club labronico appena pubblicata attraverso i propri canali social:
"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato l'accordo con l'Orvietana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo di Matteo Panattoni".
