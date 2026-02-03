TMW Pontedera, volto nuovo a centrocampo. Ha firmato l'ex Pro Vercelli Emmanuello

Si era svincolato ieri dalla Pro Vercelli, ma per Simone Emmanuello una nuova avventura è pronta a iniziare. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore ha sottoscritto un contratto con il Pontedera proprio questa mattina, raggiungendo con il club granata un accordo intanto fino a giugno. Già nel pomeriggio sarà aggregato alla formazione di mister Banchieri, ultima nel Girone B di Serie B, e dunque a disposizione per il match di domenica che contrapporrà i toscani alla Ternana.

Non resta che attendere l'ufficialità del club, che va quindi a rimpiazzare il vuoto lasciato a centrocampo da Riccardo Ladinetti, che ieri è passato al Perugia, che da tempo lo seguiva.