TMW Il Cesena la spunta per Vrioni: in corso le visite mediche, poi la firma. Oggi il primo allenamento

Già nelle scorse ore, come avevamo anticipato ieri, era emersa la possibilità di rivede Giacomo Vrioni in Italia: il calciatore, scuola Sampdoria, ha avuto una lunga esperienza in MLS, ma il suo contratto con il Montreal era scaduto lo scorso 30 dicembre, e non era stato poi rinnovato. Ecco quindi che Reggiana e Cesena sondavano il terreno, con la formazione bianconera che alla lunga, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha poi avuto la meglio, raggiungendo l'accordo con il calciatore.

Vrioni, infatti, sta ultimando le visite con il Cesena, e firmerà poi un accordo valido fino a giugno con opzione; già nel pomeriggio di oggi, sarà a disposizione di mister Michele Mignani, e sosterrà il primo allenamento con i bianconeri.