Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo

Il Catanzaro ha vissuto una sessione di calciomercato invernale caratterizzata da una doppia anima: da un lato l'acquisizione elementi che completassero la rosa a disposizione di Alberto Aquilani, dall'altro la cessione di giocatori non centrali al medesimo progetto tecnico. La squadra calabrese, ottava in classifica con 32 punti e differenza reti positiva, ha saputo coniugare ambizioni sportive e sostenibilità economica.

Non a caso gli innesti sono stati solo ed esclusivamente legati alle cessioni. Per Di Chiara e Bettella in uscita in difesa, infatti, sono arrivati Gonçalo Esteves a titolo definitivo dall'Udinese e Fellipe Jack, giovane brasiliano reduce da sei mesi allo Spezia, in prestito dal Como.

Salutati anche Nicolò Buso (prestito al Mantova) e Luca Pandolfi (titolo definitivo all'Avellino). Ed è qui, però, che 'cade l'asino': l'addio dell'ex Cittadella apre una carenza nel fronte offensivo delle Aquile del Sud. Il sostituto individuato sul mercato, ovvero Ettore Gliozzi del Modena non è arrivato lasciando un vuoto che dovrà essere colmato dagli altri elementi presenti nella rosa.

Capitolo Cissè. Alla fine tutto è bene ciò che finisce bene. Il trasferimento della titolarità del cartellino del giovane azzurro dall'Hellas Verona al Milan non ha praticamente cambiato niente nella quotidianità giallorossa. Il ragazzo era a disposizione di Aquilani e vi rimarrà fino al termine della stagione.