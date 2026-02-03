Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo
Il Catanzaro ha vissuto una sessione di calciomercato invernale caratterizzata da una doppia anima: da un lato l'acquisizione elementi che completassero la rosa a disposizione di Alberto Aquilani, dall'altro la cessione di giocatori non centrali al medesimo progetto tecnico. La squadra calabrese, ottava in classifica con 32 punti e differenza reti positiva, ha saputo coniugare ambizioni sportive e sostenibilità economica.
Non a caso gli innesti sono stati solo ed esclusivamente legati alle cessioni. Per Di Chiara e Bettella in uscita in difesa, infatti, sono arrivati Gonçalo Esteves a titolo definitivo dall'Udinese e Fellipe Jack, giovane brasiliano reduce da sei mesi allo Spezia, in prestito dal Como.
Salutati anche Nicolò Buso (prestito al Mantova) e Luca Pandolfi (titolo definitivo all'Avellino). Ed è qui, però, che 'cade l'asino': l'addio dell'ex Cittadella apre una carenza nel fronte offensivo delle Aquile del Sud. Il sostituto individuato sul mercato, ovvero Ettore Gliozzi del Modena non è arrivato lasciando un vuoto che dovrà essere colmato dagli altri elementi presenti nella rosa.
Capitolo Cissè. Alla fine tutto è bene ciò che finisce bene. Il trasferimento della titolarità del cartellino del giovane azzurro dall'Hellas Verona al Milan non ha praticamente cambiato niente nella quotidianità giallorossa. Il ragazzo era a disposizione di Aquilani e vi rimarrà fino al termine della stagione.
CATANZARO
Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina), Tancredi Vella (definitivo, Roma), Gonçalo Esteves (definitivo, Udinese), Fellipe Jack (prestito, Como), Alphadjo Cissè (prestito, Milan)
Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), Nicolò Buso (prestito, Mantova), Gabriel Ardito (prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Vis Pesaro), Davide Bettella (definitivo, Pescara), Alphadjo Cissé (risoluzione prestito, Hellas Verona), Gianluca Di Chiara (definitivo, Arezzo), Luca Pandolfi (definitivo, Avellino)
