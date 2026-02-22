Juve Stabia, Abate: "Modena concede poco, noi pericolosi. Siamo in emergenza totale"

Le parole del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate, riportate da magazinepragma.com, al termine della sfida contro il Modena termina 1-2 per i Canarini.

"Faccio un applauso ai miei ragazzi. Il Modena concede pochissimo. Abbiamo calciato in porta tante volte. Siamo in emergenza totale. Sono momenti. Il gruppo ha dato grande dimostrazione di qualità. Abbiamo pagato pegno troppo presto ma abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo dobbiamo andare avanti. Faremo la conta per la prossima. Confente non ha giocato perché si è fatto male non è stata una scelta tecnica. Anche Correia non ha giocato per un problema fisico. Ci mancano punti in questo campionato. Burnete ha provato a cambiare la partita ha fatto bene. Dalle Mura ha fatto un’ ottima partita. Anche Dos Santos sta crescendo non era scontato. Okoro è un giovane deve crescere. Per Avellino speriamo di avere Pierobon. Per gli altri indisponibili servirà tempo. Ci dobbiamo salvare è motivo di orgoglio fare due grandi prestazioni contro Monza e Modena. Dobbiamo migliorare in difesa altrimenti si farà fatica per il futuro"