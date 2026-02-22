Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga. 1-2 col Modena

È ormai giunta verso il termine la 26ª giornata del campionato di Serie B, per vedere la classifica aggiornata manca solo il risultato dello scontro salvezza tra Reggiana e Avellino, con il match che ha preso il via alle ore 17.15, ma nel primo pomeriggio di oggi si è giocata Juve Stabia-Modena, con i canarini che dopo il 3-0 dell'andata al 'Braglia' vincono anche in terra campana, 1-2 il finale, segnando di fatto la prima sconfitta casalinga delle Vespe, per le quali il 'Romeo Menti' era un vero e proprio fortino.

Il bilancio interno, infatti, sorrideva - e comunque continua a sorridere - agli uomini di Ignazio Abate, che sul sintetico di Castellammare di Stabia hanno collezionato sei vittorie e altrettanti pareggi, che tradotto in punti sono 24, dei 38 attualmente centrati in classifica: molto più della metà.

Nessun dramma, ovviamente, ma sarà ora curioso vedere quella che sarà la reazione dei gialloblù alla prossima sfida interna, che si giocherà in turno infrasettimanale il 4 marzo, quando arriverà la Sampdoria. In mezzo, la trasferta di Avellino, prevista nel prossimo fine settimana.