Serie B, 26ª giornata: Reggiana e Avellino non si fanno male, finisce 1-1. La classifica aggiornata

Si chiude con un pareggio il programma della 26ª giornata della Serie B. Reggiana e Avellino, in uno scontro diretto fondamentale per la permanenza nella categoria cadetta, non sono andati oltre l’1-1. Portanova in avvio di gara aveva portato in vantaggio la formazione emiliana, poi sempre nel primo tempo, al 29’, Enrici firma il gol del pari.

Primo punto in cascina, dunque, per il nuovo Avellimo targato Davide Ballardini, che oggi debuttava sulla panchina della panchina irpina. Un pari che non cambia molto la situazione in classifica e che lascia entrambe le compagini in una zona decisamente calda della classifica.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica conclusiva del torneo al termine del 26ª turno:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

49' Hernani

Juve Stabia-Modena 0-2

3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

Reggiana-Avellino 1-1

5’ Portanova (R), 29’ Enrici (A)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 29

Mantova 26

Reggiana 26

Spezia 25

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno