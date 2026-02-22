Serie B, 26ª giornata: Reggiana e Avellino non si fanno male, finisce 1-1. La classifica aggiornata
Si chiude con un pareggio il programma della 26ª giornata della Serie B. Reggiana e Avellino, in uno scontro diretto fondamentale per la permanenza nella categoria cadetta, non sono andati oltre l’1-1. Portanova in avvio di gara aveva portato in vantaggio la formazione emiliana, poi sempre nel primo tempo, al 29’, Enrici firma il gol del pari.
Primo punto in cascina, dunque, per il nuovo Avellimo targato Davide Ballardini, che oggi debuttava sulla panchina della panchina irpina. Un pari che non cambia molto la situazione in classifica e che lascia entrambe le compagini in una zona decisamente calda della classifica.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica conclusiva del torneo al termine del 26ª turno:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
49' Hernani
Juve Stabia-Modena 0-2
3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)
Reggiana-Avellino 1-1
5’ Portanova (R), 29’ Enrici (A)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 29
Mantova 26
Reggiana 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno