Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta

Una settimana dopo il caos furioso che si è scatenato dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, è già arrivato il momento di tornare a parlare di un episodio arbitrale che ha segnato una partita di Serie A. Questa volta al centro della scena c'è Daniele Chiffi, direttore di gara di Atalanta-Napoli, reo di aver di fatto annullato una rete ai partenopei sul parziale di 0-1. Una decisione che fa e farà discutere molto, visto e considerato che il contatto tra Hojlund (autore poi dell'assist per Gutierrez, che aveva depositato in rete) e Hien non era così evidente da giustificare lo stop dell'azione. I due giocatori si trattengono entrambi e la decisione più giusta sarebbe stata senza ombra di dubbio quella di lasciar correre.

Furia Napoli.

Ma così non è stato e, come spesso accade, il Dio del calcio è pronto a far pesare un errore che lì per lì sembrava ininfluente, visto che il Napoli era avanti, ma che alla fine pesa tantissimo nell'economia di una sfida che aveva un valore enorme nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel post gara il club azzurro ha espresso tutta la propria rabbia attraverso le parole del direttore sportivo Giovanni Manna, ma questo non basterà per cambiare le cose, visto che i tre punti resteranno nella classifica dell'Atalanta.

Errori non di parte.

Sia chiaro, nessuno vuole parlare di un'Atalanta favorita oggi per un motivo ben preciso, il problema è molto più ampio. Sì, perché la sensazione, che sta piano piano diventando realtà, è che la classe arbitrale italiana non sia all'altezza della Serie A e questo la dice lunga su cosa ci aspetterà anche nelle prossime settimane. Intanto un altro errore ha deciso una partita di questo campionato. Sperando che sia l'ultimo, ma abbiamo più di un dubbio che questa possa essere la realtà.