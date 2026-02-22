Modena, Sottil: "Partita tosta, bene nel primo tempo. Stiamo crescendo"

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia, vinta per 2-1. Di seguito le sue parole riportate da Modenacalcio.com:

“È stata una partita tosta in un campo difficile, la Juve Stabia era imbattuta in casa. Il Modena ha meritato con un grande primo tempo e un secondo tempo di sofferenza, è l’ennesima grande partita in trasferta. Stiamo crescendo in maturità nel leggere le partite e capire il contesto di gioco, è un valore aggiunto“.